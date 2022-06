Da L’Isola dei Famosi ad un nuovo reality: è già pronta, incredibile

È stata una grande protagonista dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi ed ora potrebbe stupire tutti partecipando ad un altro reality.

Da quando i reality sono approdati in tv tanti anni fa, non è raro vedere alcuni personaggi passare da uno di questi programmi all’altro. Tanto più nel caso di volti già conosciuti al pubblico. Anzi, negli ultimi tempi succede spesso che un ex concorrente ritorni nello stesso reality qualche edizione dopo.

Al GF Vip, i casi del genere sono stati innumerevoli e non è da meno L’Isola dei Famosi: ad esempio, proprio nella puntata di stasera vedremo Soleil Sorge e Vera Gemma approdare a Cayo Cochinos (seppur in veste di disturbatrici) ed entrambe hanno già vissuto l’esperienza in Honduras.

Mancano davvero poche settimane alla conclusione di questa sedicesima edizione del programma condotto da Ilary Blasi e gli ormai ex naufraghi eliminati sono già un buon numero. Tra questi c’è qualcuno, o meglio qualcuna, che potrebbe sorprendere tutti entrando a settembre nella casa del GF Vip. Scopriamo di chi si tratta!

Potrebbe essere la prossima concorrente del GF Vip: un altro reality per l’ex naufraga?

In un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, i coniugi Russo hanno parlato tra le altre cose anche della possibilità o meno di una loro partecipazione al prossimo GF Vip. Per Clemente si tratterebbe della seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia, mentre sua moglie Laura sarebbe una gieffina di primo pelo.

L’ex pugile, in verità, non è apparso molto entusiasta dell’idea: ritenendosi una persona dinamica, molto probabilmente non accetterebbe di rinchiudersi in una casa, ha spiegato. “Dici che dovrei andare per riscattarmi del mio vecchio percorso al GF Vip? Non so se accetterei però. A volte alcune decisioni si prendono su due piedi. Staremo a vedere”, dice Clemente nell’intervista.

Maggiormente propensa potrebbe invece essere la Maddaloni: “Io al GF Vip? In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality, forse perché sono una persona vera e non seguo un copione” dice la sportiva aggiungendo che così su due piedi non saprebbe rispondere. Laura è sicuramente stata una grande concorrente de L’Isola dei Famosi: non si è mai risparmiata, sia nel bene che nel male, e potrebbe fare un bel percorso anche al Grande Fratello.

Voi cosa ne pensate?