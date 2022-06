Mara Venier si commuove: la confessione in diretta lascia tutti a bocca aperta

Non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In: Mara Venier si commuove ed emoziona tutti.

Si è conclusa ieri 5 giugno un’altra edizione di Domenica In, storico contenitore pomeridiano che da decenni accompagna gli italiani nel giorno di riposo settimanale per eccellenza. Anche quest’anno la padrona di casa è stata Mara Venier, che proprio in questi giorni ha festeggiato la 13esima edizione al timone dello show con un appuntamento speciale andato in onda di venerdì sera.

La carriera della biondissima conduttrice è legata soprattutto a questa trasmissione che, da quando lei è tornata a condurla, non teme confronti. Merito del suo carisma e dell’atmosfera familiare che è capace di creare con gli ospiti protagonisti delle interviste e con il pubblico.

Anche l’ultima diretta di domenica scorsa è stata piena di personaggi amatissimi: Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Alessia Marcuzzi, Ornella Vanoni e tanti altri. Al momento dei saluti, “zia Mara” non si è smentita: come sempre spontanea e vera, si è lasciata andare alle emozioni e le è scappata qualche lacrima. Tante le persone che ha ringraziato per la riuscita di una stagione incredibile, che ha segnato il maggior successo mai ottenuto finora. La Venier ha poi fatto un saluto ad una persona in particolare ed una confessione su come lei, gli autori e tutta la squadra del programma hanno vissuto questi ultimi mesi.

Mara Venier chiude Domenica In e si commuove: la confessione ha sorpreso tutti

Dopo aver mandato un video in cui apparivano tutti coloro che lavorano dietro le quinte, Mara ha voluto ringraziare il direttore Stefano Coletta per averle dato ampia libertà di esprimere la sua personalità e tutto il resto dello staff.

Non sono mancate lacrime di commozione ricordando il difficile periodo vissuto da tutti a partire dalla pandemia: “Non è stato sempre facile come saprete, però ce l’abbiamo fatta”, ha detto la Venier visibilmente emozionata. “Ci abbiamo messo il cuore, nonostante la pandemia e la guerra. Eravamo tutti qua, anche impauriti e disperati”, ha poi confessato.

Infine, ha rivolto un saluto alla sua collaboratrice Carmela: “Io in questo momento non posso non ricordare Carmela. È stata per 30 anni la mia suggeritrice. Carmela questo successo è anche per te”.

In attesa di ritrovarla a settembre, complimenti a Mara per il buon lavoro svolto finora.