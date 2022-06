Silvia Toffanin, retroscena pazzesco: c’entrano suo padre e il suo compagno Piersilvio

Spunta un retroscena davvero pazzesco su Silvia Toffanin, suo padre e il suo compagno Silvio Berlusconi: in pochissimo lo sanno.

È stata, senza alcun dubbio, Silvia Toffanin la protagonista indiscussa di questo ultimo anno televisivo. Al timone di Verissimo, ma quest’anno per un doppio appuntamento settimanale, la conduttrice si è dimostrata, ancora una volta, un’ottima padrona di casa, nonché una professionista a tutti gli effetti.

Siamo abituati a vederla nei panni di colei che lascia parlare e raccontare i suoi ospiti, ma a Grazia è stata proprio lei stessa a raccontarsi. In una sua intervista del 2019, infatti, la conduttrice televisiva si è svelata come mai prima d’ora. Ed oltre a parlare della sua vita passata e presente, non ha potuto fare a meno di raccontare un retroscena pazzesco su suo padre. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sin da piccola la bella Toffanin abbia avuto un padre piuttosto geloso, che quando i ragazzi della sua comitiva andavano a cercarla per chiederle di uscire, lui rispondeva che la figlia non era in casa. Fortunatamente, non è andata per sempre così. Dal 2002, Silvia fa coppia fissa con Piersilvio Berlusconi ed è diventata mamma di due adorabili bambini. A proposito, sapete cosa ha raccontato del primo incontro tra suo padre e il suo compagno?

Silvia Toffanin, il retroscena su suo padre e il suo compagno: cosa ha raccontato

Così come con sua sorella, anche con Silvia Toffanin suo padre era particolarmente geloso. A Grazia nel 2019, infatti, la conduttrice ha raccontato di quanto il padre le permettesse di andare in discoteca saltuarie volte a patto che potesse aspettarla nel parcheggio per riportarla in casa. “Nessun primo amore”, ha spiegato quindi l’ex letterina di Passaparola. Fortunatamente, come dicevamo poco fa, non è sempre stato così. Con l’avanzare degli anni, è come se il padre di Silvia avesse smussato un po’ gli angoli del suo carattere e l’avesse resa più libera. Da qui, quindi, la storia d’amore con Piersilvio.

Sapete, però, cosa accadde al primo incontro tra suo padre e il suo compagno? “Gliel’ho presentato un anno dopo. La prima cosa che gli ha detto è che tifava Inter”, ha raccontato Silvia Toffanin su suo padre. Insomma, un primo incontro per nulla comune, non credete?

Ve lo sareste mai immaginati un retroscena del genere?