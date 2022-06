L’ha portata a Positano e le ha chiesto di sposarlo: presto saranno marito e moglie

Ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo mentre erano a Positano: presto saranno marito e moglie!

Negli ultimi mesi siamo stati spettatori di tante proposte di matrimonio e cerimonie di nozze, e a quanto pare lo saremo ancora. Il famoso calciatore nelle ultime ore ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo; le immagini pubblicate sul canale instagram in poche ore hanno fatto il giro dei social, il motivo? La proposta è stata romanticissima ed è stata fatta in uno dei posti più belli e magici. Mentre erano in vacanza a Positano, il giocatore ha voluto letteralmente spiazzare la sua compagna, chiedendole di diventare sua moglie.

Il protagonista della proposta ha scelto un giorno speciale, la vigilia del compleanno della sua futura moglie. Ebbene, futura moglie perchè come avrete capito lei ha detto sì!

Ha detto sì! L’annuncio è stato reso noto grazie alla pubblicazione di immagini social. Il calciatore del Real Madrid Thibaut Courtois ha fatto la proposta alla sua fidanzata, la modella Mishel Gerzig: “Sii, tutta la vita con te”. Ha scelto un giorno speciale per farlo, ovvero alla vigilia del compleanno della donna.

Infatti nelle ultime ore, subito dopo le immagini in cui possiamo ammirare Thibaut in ginocchio di fronte a Mishel mentre le tiene le mani, ha condiviso nuove immagini insieme a lei dedicandole dolci parole: “Buon compleanno alla mia futura moglie, alla mia sostenitrice numero uno, alla persona che mi fa ridere ogni giorno e soprattutto a questa fantastica mamma extra per i miei bambini. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per quello che fai per noi! Buon compleanno!“. Il giocatore ha due figli avuti da una precedente relazione.

Un amore grande che presto si coronerà con il matrimonio: Thibaut Courtois eMishel Gerzig sono pronti alle nozze!