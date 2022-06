L’attrice è diventata nota grazie a Grey’s Anatomy ma sapete che cosa faceva prima?

L’attrice è diventata nota grazie a Grey’s Anatomy ma non tutti sanno come ha cominciato la carriera: ecco che cosa faceva prima.

Kate Walsh è entrata a far parte del cast di Grey’s Anatomy a partire dalla prima stagione anche se non è sempre stata presente. Il suo personaggio di Addison Montgomery ha assunto maggior presenza a partire dalla seconda stagione.

Il ruolo interpretato è quello di un chirurgo neonatale di fama mondiale. Il suo arrivo al Grace Seattle Hospital segna una svolta. Infatti lei è la moglie del dottor Derek Shepherd ma si erano lasciati perchè l’aveva tradito. Così lui aveva cominciato a frequentare la protagonista, Meredith Grey. Ed è così che la trama si infittisce e i colpi di scena si susseguono uno dopo l’altro. L’attrice ha conosciuto la fama in tutto il mondo grazie alla serie statunitense ma prima ancora di entrare a far parte del cast aveva già recitato in numerosi film, sia al cinema che in televisione. Ma sapete cosa faceva prima di fare l’attrice?

Grey’s Anatomy l’ha fatta conoscere in tutto il mondo, ma sapete che cosa faceva prima l’attrice?

Il ruolo della dottoressa Addison Montgomery in Grey’s Anatomy ha fatto sì che la popolarità dell’attrice crescesse. Infatti oggi è nota in tutto il mondo. E’ entrata a far parte del cast nel 2005 e in questi anni, anche se in alcune stagioni non l’abbiamo vista, è più volte ritornata.

Kate Walsh ha però cominciato a recitare molto prima. Tra le sue prime apparizioni ci sono quella nel film al cinema Crocevie dall’inferno del 1996 e nello stesso anno recita nel film per la televisione Swift-Il giustiziere. Dopo i primi ruoli la sua carriera ha spiccato il volo e anche dopo essere entrata a far parte del famoso medical drama ha interpretato nuovi personaggi. Ma sapete come ha iniziato al sua carriera? Non come attrice.

Kate ha infatti lavorato nel campo della moda come modella ed è stata particolarmente nota nel 1980. La bellezza non manca all’attrice e non ci stupisce che abbia iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo in questo ambito. Voi lo sapevate?