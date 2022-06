Bridgerton 2, cosa è successo? Brutto imprevisto per i fan della serie

Così come nella prima stagione, anche in Bridgerton 2 c’è un dettaglio curioso: un personaggio non compare quasi mai, cosa è successo?

E’ la serie in lingua inglese più vista su Netflix e il suo successo è ormai inarrestabile: tratta dai libri di Julia Quinn, Bridgerton narra la storia dell’omonima famiglia concentrandosi in ogni stagione su una diversa coppia di protagonisti. Se nel primo capitolo abbiamo sospirato con Daphne e Simon e nel secondo ci siamo innamorati con Anthony e Kate, i protagonisti della terza stagione saranno Colin e Penelope.

Finora, chi ha letto i romanzi della Quinn ha potuto riscontrare un dettaglio in particolare: tanto nella prima quanto nella seconda stagione, c’è un personaggio della storia che appare solo in pochissime scene e la sua presenza non sembra avere molta importanza.

Eppure, stando alla trama dei romanzi, di lei si parlerà in futuro. Il suo ruolo assumerà infatti più importanza nelle stagioni a venire. Si tratta di Francesca Bridgerton, sesta figlia della famiglia, interpretata finora dall’attrice Ruby Stokes.

Se in Bridgerton 1 la ragazza risulta essere da una zia a studiare pianoforte e compare solamente in una delle ultime puntate, in Bridgerton 2 il pubblico si aspettava di vederla più spesso dato il suo ritorno a Londra. Invece non è stato così. Francesca ha continuato ad essere presente pochissimo per tutta la durata della stagione. Cerchiamo quindi di capire cosa emerge a tal proposito.

Bridgerton 2, perché Francesca non compare mai: cosa è successo

Nelle dinamiche dell’avvincente trama, i fratelli più piccoli non hanno molta rilevanza proprio perché la loro giovanissima età non li rende idonei ad essere protagonisti di storie d’amore. Francesca però è adolescente e, visto lo spazio concesso agli altri fratelli (Daphne, Anthony, Benedict, Colin, ecc.), ci si sarebbe aspettato lo stesso anche per lei.

Secondo la stampa straniera, una possibile spiegazione potrebbe essere nel fatto che la marginalità del ruolo di Francesca ha lo scopo di delineare l’arco temporale del racconto degli altri fratelli. Per vedere di più in azione Francesca dovremo attendere quindi un altro po’, ma di certo ciò avverrà prima che le venga dedicata un’intera stagione.

Anche voi avevate fatto caso a questo dettaglio?