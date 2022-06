Jennifer Aniston si mostra appena sveglia: stupenda anche senza trucco e filtri

Capelli ‘selvaggi’ e niente trucco né filtri: ecco come si è mostrata sui social la bellissima Jennifer Aniston, l’avete vista?

Per molti di noi resterà per sempre Rachel Green, la star di Friends, tra i telefilm più in voga degli anni a cavallo tra i ’90 e i 2000. Eppure, da allora Jennifer Aniston ne ha fatta di strada. Una settimana da Dio, Ti odio, ti lascio, ti…, Io e Marley, Mia moglie per finta sono solo alcune delle pellicole di grande successo che l’hanno vista protagonista.

Figlia di due attori, la passione per questo lavoro evidentemente l’ha avuta nel sangue da sempre ed oggi, a 53 anni, è una delle attrici più affermate di Hollywood. Oltre all’innegabile talento, un altro aspetto di lei che colpisce non poco è il fascino che sembra restare intatto a dispetto del tempo che passa.

Una prova inequivocabile di ciò è sicuramente la sua immagine in versione ‘acqua e sapone’ da lei pubblicata qualche tempo fa su Instagram. Proprio come molte sue colleghe, anche l’ex moglie di Brad Pitt ha voluto apparire al naturale, in due selfie selfie scattati appena sveglia in cui è completamente senza trucco né filtri.

Jennifer Aniston, i selfie senza trucco e filtri mostrano la verità: incredibile!

Capelli spettinati e addosso l’asciugamano indossata dopo aver fatto la doccia, la Aniston ha dato un’ulteriore conferma del suo intramontabile fascino. Sotto gli scatti ha scritto “Ok, l’umidità”, proprio per sottolineare quanto sia selvaggia la sua chioma, molto probabilmente subito dopo la doccia.

Si resta di stucco nel vedere come il suo viso appaia privo di rughe nonostante la mancanza di qualsiasi espediente offerto dal make up: niente fondotinta, niente correttore, solo la sua bellezza che l’accompagna fin dai tempi della sit-com che l’ha resa tanto famosa ed amata.

Un incanto, vero?