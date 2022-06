Mariasole di Maio attrice in Un posto al sole: avete visto il suo profilo instagram?

Mariasole Di Maio è Speranza in Un posto al sole: avete mai visto il profilo instagram dell’attrice? Le sue foto vi lasceranno senza parole.

E’ un’attrice dal grande talento e dalla grande bellezza, Mariasole Di Maio interpreta Speranza Altieri nella soap opera Un posto al sole. Nonostante sia giovanissima vanta già una carriera con diverse soddisfazioni.

Come riportato in una sua intervista rilasciata a Sbircialanotizia, l’attrice ha cominciato fin da piccola a lavorare sotto i riflettori. Infatti a 12 anni ha partecipato ad alcuni spot televisivi e a tal riguardo ha detto: “Da bambina ho sempre vissuto il set come un gioco divertentissimo a differenza di oggi che vivendo la fase del passaggio da ‘hobby’ a ‘possibile lavoro’, mi è più complicato affrontarlo con la stessa leggerezza”. Mariasole in questi anni, prima di vederla nei panni di Speranza, ha interpretato altri personaggi. Nel 2010 ha prestato il volto ad Aurora Malinconico nella serie La nuova squadra: Spaccanapoli.

Nel 2017 è stata la protagonista ne Il Diario di Carmela e in seguito sono arrivati altri ruoli fino a quello della giovane Altieri in Un posto al sole. Non c’è bisogno di dire che l’attrice ha talento da vendere, ma anche la bellezza non le manca. Avete mai visto il suo profilo instagram? Vedere i suoi scatti vi lascerà senza parole.

Mariasole Di Maio, attrice in Un posto al sole: vedere il suo profilo instagram vi lascerà senza parole

Mariasole Di Maio è una giovanissima attrice. E’ entrata a far parte della soap opera Un posto al sole dove veste i panni di Speranza Altieri, la nipote di Mariella. Prima di entrare nel cast della soap di rai 3, ha recitato in altri importanti film.

L’attrice è diventata molto nota ed è anche amatissima. Su instagram è seguita da migliaia di follower e proprio dal suo canale social possiamo ammirare alcuni degli scatti condivisi. Tutti, dobbiamo dire, sono bellissimi.

Mariasole ha uno sguardo meraviglioso, occhi grandi e verdi.

Le sue foto sono accolte dal consenso di coloro che la seguono che in basso le lasciano ogni volta numerosi complimenti, tutti meritati!

L’attrice ha un’avvenenza che affascina con i suoi tratti mediterranei, e uno sguardo profondissimo. E’ bellissima, vero? E a voi piace la sua interpretazione in Un posto al sole?