Claudia Ruggeri, ecco cosa faceva prima del debutto in tv: l’avreste mai detto?

Claudia Ruggeri è la Miss di Avanti un altro ma sapete che cosa faceva prima del debutto in televisione?

E’ la Miss di Avanti un altro ed è a capo del famoso minimondo. In ogni puntata ci svela i personaggi presenti. Quando è entrata il suo ruolo era quello della Supplente. In un’intervista a SuperGuida tv, ha raccontato che con Miss Claudia rispetto al precedente ruolo riesce ad essere se stessa ed è nata proprio con l’idea di mettere su il salottino del minimondo, popolato da personaggi bizzarri.

La protagonista di Avanti un altro svela anche che cosa vuol dire lavorare con Paolo Bonolis. Al riguardo dice che il conduttore le ha consigliato sempre di divertirsi perchè questo vuol dire far divertire anche il pubblico. Ormai saprete che Claudia e Paolo sono cognati, infatti lei è sposata con il fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis.

Sempre nella medesima intervista rivela anche, tra una chiacchiera ed un’altra, cosa ha fatto prima del debutto in televisione.

Claudia Ruggeri, cosa faceva prima del debutto in televisione? Cosa abbiamo scoperto

E’ una delle protagoniste del format di canale 5 Avanti un altro che da qualche anno ha anche debuttato in prima serata. E’ Miss Claudia ed è a capo dei famoso minimondo popolato da personaggi bizzarri.

In una vecchia intervista a SuperGuida Tv ha svelato che le piace l’idea di scoprire insieme a Paolo Bonolis i personaggi della puntata, si diverte tantissimo e non riesce a trattenere le risate. Il conduttore e la Ruggeri sono cognati e a tal proposito alla domanda se essere sposata con il fratello di Sonia le abbia creato problemi risponde di no, che nessuno gliel’ha mai fatto pesare ed era più un problema suo: “Sono sempre stata trattata come gli altri senza ricevere trattamenti a favore. Se sbaglio mi viene fatto notare come a qualsiasi persona del cast”.

In questa medesima intervista ha anche svelato, parlando della televisione, cosa faceva prima del debutto. A quanto pare la Ruggeri ha iniziato il suo percorso come modella, l’avreste mai detto? Crediamo proprio di sì perchè la bellezza non le manca. L’esordio in televisione è arrivato a 18 anni in un programma insieme a Piero Chiambretti.