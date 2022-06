Il loro amore è nato sul set: Pietro Castellitto è ufficialmente fidanzato

Ormai non è più un mistero: Pietro Castellitto è fidanzato con una sua collega e gli scatti del settimanale Chi ne sono la prova.

L’indiscrezione lanciata tempo fa dal giornale diretto da Alfonso Signorini ha finalmente trovato conferma: Pietro Castellitto, figlio maggiore dell’amatissimo attore Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, ha una fidanzata e non si tratta affatto di un volto sconosciuto.

Il trentenne è laureato in Filosofia a La Sapienza di Roma ed ha seguito le orme professionali dei genitori fin da quando aveva tredici anni. A quell’età infatti fece la sua prima apparizione nel film Non ti muovere, tratto dal libro scritto dalla madre ed interpretato da suo padre.

Dopo aver recitato in varie pellicole, nel 2020 Pietro esordisce come regista e sceneggiatore del film I predatori, vincitore del Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura alla 77esima Mostra di Venezia e del David di Donatello 2021 come miglior regista esordiente. Il suo successo più recente sul set è stato nella serie Sky su Francesco Totti intitolata Speravo de morì prima.

Insomma, non solo figlio d’arte: Pietro Castellitto ha ampiamente dimostrato di poter contare su un talento tutto suo e certamente di lui sentiremo parlare ancora a lungo. Anche dal punto di vista privato, a quanto pare, la sua vita starebbe attraversando un’ottima fase. Il settimanale Chi l’ha infatti ‘beccato’, felice e sorridente, accanto alla sua fidanzata. Ma attenzione: lei è un altro volto amatissimo dello spettacolo, anzi, per essere precisi è una sua collega e la conosciamo tutti.

Con chi è fidanzato Pietro Castellitto: si tratta proprio di lei

La ragazza con cui l’attore è stato fotografato per le strade di Roma in atteggiamenti affettuosi è Matilda De Angelis, attrice 26enne originaria di Bologna che abbiamo visto recitare in The Undoing, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Leonardo.

Negli scatti pubblicati su Chi, la coppia si mostra molto tranquilla e per nulla in imbarazzo, segno che la loro storia è ormai ufficiale. Ma come si sono conosciuti e innamorati? E’ stato ‘galeotto’ il set del film Netflix Rapiniamo il duce, che uscirà la prossima stagione, con Isabella Ferrari e Maccio Capatonda. Il lavoro quindi ha fatto da collante tra Pietro e Matilda. Quest’ultima, prima di lui, è stata fidanzata con l’attore Andrea Arcangeli.

Tanti auguri a questa bellissima coppia!