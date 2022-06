Asia Argento può festeggiare: la notizia è fantastica ed è appena arrivata

È appena arrivata una notizia fantastica che riguarda proprio Asia Argento: finalmente può festeggiare, è davvero meraviglioso.

Se la notizia che vi abbiamo appena raccontato su Alessandro Cattelan vi ha fatto impazzire di gioia, questa su Asia Argento vi farà letteralmente esultare. Qualche ora fa, l’attrice non ha potuto fare a meno di condividere coi suoi ammiratori la sua gioia per un traguardo tanto importante quanto magnifico.

Sui social, si sa, si è soliti condividere tutto quello che riguarda la nostra vita. C’è chi sceglie di rendere partecipi i proprio ammiratori dei nuovi progetti lavorativi – come ha fatto qualche giorno fa Elodie, catturando l’attenzione di tutti per via del suo look – e chi, invece, sceglie di condividere i propri nuovi inizi. È il caso di Asia Argento, che con una foto raffigurante un orsetto rosa e una scritta che lascia poco spazi ai dubbi ha voluto condividere questo suo nuovo traguardo. Una notizia davvero fantastica, quindi, non solo per l’attrice, che ne è la protagonista indiscussa, ma anche per chi non ha mai smesso di credere in lei e supportarla. Scopriamo insieme cos’è successo.

Asia Argento, la notizia è fantastica: cosa ha rivelato sui social

“Oggi compio un anno..”, è proprio con queste esatte parole che Asia Argento non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di una notizia davvero importantissima. Non si tratta di un compleanno o di qualche novità lavorativa, ma di molto altro ancora. Proprio nei giorni scorsi, infatti, l’attrice ha rivelato di aver compiuto un anno di sobrietà. Il suo percorso verso la rinascita, stando a quanto si apprende dalle sue parole scritte a corredo della sua ultima foto, sembrerebbe che sia arrivato dopo 5 anni di totale oblìo. “Ho veramente toccato il fondo, in tutti sensi ma soprattutto spiritualmente”, ha detto, spiegando di aver iniziato a praticare il buddismo dopo la morte di sua madre e di essere letteralmente rinata.

Grazie a questo suo percorso, Asia Argento è decisamente un’altra persona. E non può fare a meno di condividerlo col suo pubblico. “Mi auguro che questo “coming-out” possa aiutare ed incoraggiare altri dipendenti che soffrono ancora. C’è una soluzione, se ne può uscire!”, ha detto ancora, non mancando di ringraziare tutte quelle persone che le sono state accanto.

Facciamo ad Asia Argento e a tutte quelle persone che hanno intrapreso il suo stesso percorso un grandissimo in bocca al lupo.