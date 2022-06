A Vite al Limite è dimagrita oltre i 100 kg: oggi Holly è tutt’altra persona, da far venire i brividi!

Dopo essere dimagrita oltre i 100 kg a Vite al Limite, oggi Holly è tutt’altra persona: guardatela qui, da far venire davvero i brividi.

La sua storia, all’epoca di Vite al Limite, ha commosso tutto e la sua trasformazione ha lasciato tutti a bocca aperta. Oggi Holly Hager è tutt’altra persona. E, seppure non sappiamo con certezza i chili persi, possiamo dire che è dimagrita tantissimo.

Vittima di violenze fisiche quando aveva solo 16 anni e di un rapporto conflittuale con i suoi familiari, Holly Hager ha raccontato di avere alle spalle una storia piuttosto complicata, che l’ha spinta a cercare nel cibo il suo unico conforto. È solo mangiando, infatti, che la donna riusciva a trovare una soluzione ai suoi problemi. Con il passare del tempo, però, questa cattiva abitudine l’ha portato ad ingrassare sempre di più, fino a raggiungere un peso piuttosto eccessivo. All’epoca della sua partecipazione al programma, infatti, la Hager pesava quasi 300 kg. Tuttavia, così come è accaduto a Tammy Patton, anche il suo percorso è stato sensazionale in clinica. Prima che si spegnessero le telecamere, infatti, Holly è dimagrita oltre i 100 kg. Com’è oggi? Vederla vi farà venire i brividi.

Holly dimagrisce più di 100 kg a Vite al Limite, ma oggi è pazzesca: guardate qui, che trasformazione!

Tra le tante trasformazioni sconvolgenti che sono state mostrate nel corso delle dieci edizioni di Vite al Limite, questa di Holly Hager non può non essere menzionata. Divenuta una delle pazienti del dottor Nowzaradan con un peso che raggiungeva i 300 kg, la donna era riuscita a portare a termine un percorso sensazionale, dimagrendo esattamente 100 kg.

Non tutti sono riusciti ad ottenere dei risultati così impressionanti come quelli della simpaticissima Hager. Si pensi, ad esempio, a Maja Radanovic, che dapprima ha abbandonato il programma e poi è dimagrita tantissimo. Holly, invece, si è dimostrata subito diversa da altri suoi colleghi ed è riuscita ad esaudire ogni richiesta del dottor Nowzaradan. Ad oggi com’è diventata? L’abbiamo rintracciata su Instagram e, seppure non condivida foto dal 2021, abbiamo rintracciato uno scatto di più di un anno fa.

Le trasformazione c’è e si vede chiaramente. Non sappiamo quanti chili abbia perso in totale, ma si può notare che Holly Hager è fortemente dimagrita.