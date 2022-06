Il papà di Elettra Lamborghini svela cosa faceva sua figlia da ragazzina: “Mi ha dato preoccupazioni”.

Elettra Lamborghini è riuscita a distaccarsi dall’attività di famiglia e ad ottenere successo nel mondo dello spettacolo. Sappiamo infatti che è la figlia di Luisa Peterlongo e di Antonio Lamborghini, nonchè nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore di uno dei marchi automobilistici più importanti al mondo.

In un’intervista rilasciata al settimanale F, il padre di Elettra, proprio in riferimento all’attività della figlia completamente distaccata da quella svolta dalla famiglia, ha svelato alcune cose successe prima ancora che diventasse famosa.

Elettra Lamborghini, il papà svela cosa faceva da ragazzina: “Mi ha dato preoccupazioni”

In un’intervista rilasciata al settimanale F, Antonio ‘Antonino’ Lamborghini, il padre di Elettra, ha raccontato in che modo sua figlia ha scelto di distaccarsi dalla loro attività e di intraprendere una strada completamente diversa, approdando nel mondo dello spettacolo.

Il signor Lamborghini svela che gli ha dato non poche preoccupazioni: “In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni. Sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quello che voleva“. E quello che voleva Elettra era un futuro che fosse lontano dal marchio di famiglia e dall’attività interessata. Il racconto di Antonino Lamborghini fa capire che la voglia di palco di sua figlia è arrivata fin da subito con i primi spettacoli fatti con le sorelle.

La scelta però non fu presa poi così bene perchè come dice Antonino, tutti in famiglia erano contrariati: “Eravamo tutti contrariati. Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager”. Nell’intervista svela anche che è rimasto spiazzato dalla determinazione di sua figlia e dalla capacità con la quale aveva costruito il suo percorso.

Antonino Lamborghini ammette che avrebbe voluto vederla realizzata in altro modo ma è rimasto ugualmente stupito dal lavoro e dalla serietà con cui Elettra si è data da fare, riuscendo così a realizzare il suo sogno, arrivare nel mondo dello spettacolo e diventare qualcuno. Ed oggi è così, Elettra Lamborghini è riuscita ad affermarsi nello spettacolo in diversi ambiti, come cantante e anche come conduttrice.