L’annuncio lascia tutti di stucco: l’attrice è pronta a dire addio alla serie tv?

L’attrice è pronta a dire addio all’amatissima serie tv? Le parole condivise sul suo canale social lasciano tutti di stucco: l’annuncio che gela.

Sembrerebbe proprio che questa sia la stagione dei grandi “addii”. Dopo quella di Terence Hill a Don Matteo per un motivo validissimo e quello di un’altro attore super amato, sembrerebbe che un’altra attrice, protagonista di una famosissima serie tv, sia pronta a salutare per sempre il suo personaggio.

Non stiamo parlando di una serie tv che va in onda sui canali Rai o Mediaset, bensì di una che viene trasmessa su Netflix, ma che ha ugualmente un successo e seguito impressionante. Attualmente, è disponibile la sua quinta stagione, che ha regalato al suo pubblico un colpo di scena fenomenale, ma a quanto pare ce ne sarà anche un’altra prevista per i prossimi mesi. Noi non vediamo l’ora, voi? In attesa dell’annuncio ufficiale, però, vogliamo condividere con voi una spiacevolissima notizia: sembrerebbe che un’attrice dell’amata serie tv sia pronta a dire addio. Ad insospettire i fan, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram. Capiamo qualche cosa in più da vicino.

L’attrice dice addio alla serie tv? Le sue parole gelano tutti

Non sappiamo con certezza se l’attrice abbia detto davvero “addio” alla serie tv, ma quello che possiamo dirvi è che le sue parole social hanno letteralmente gelato tutti. Insieme a tanti altri suoi compagni di avventura, anche lei rappresentava una delle protagoniste indiscusse della serie televisiva. È proprio per questo motivo che le sue parole social hanno gelato, e non poco, tutti i suoi ammiratori. Stiamo parlando di Elite, la famosissima serie tv spagnola originale di Netlix, ed in particolare della bellissima Rebeka.

Sul canale social ufficiale, Claudia Salas – nell’Aprile scorso – ha condiviso una serie di immagine tratte da Elite corredandole da parole che suonano molto come un addio. “Grazie per tutto quello che avete portato nella mia vita, turbolenza inclusa”, ha iniziato a scrivere Rebeka di Elite sul suo account Instagram ufficiale. Ringraziando, infine, tutti coloro che hanno amato il suo personaggio e il team tecnico che le ha consentito questa avventura.

Come dicevamo, non sappiamo se questo sia un reale addio alla serie tv, come in molti hanno creduto, o un semplice ringraziamento alla vigilia dell’uscita della nuova stagione, fatto sta che se Rebeka dovesse dire davvero addio ad Elite sarebbe un grosso peccato. Voi cosa ne pensate?