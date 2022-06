Una notizia splendida per gli Arteteca: Enzo e Monica possono festeggiare

Una notizia splendida per gli Arteteca, rai Due ha deciso: Enzo e Monica sono pronti a sorprenderci.

Enzo Iupparello e Monica Lima sono i coniugi oggi famosi grazie al duo che hanno formato e portato in scena sul piccolo schermo nella trasmissione comica Made in Sud. La nuova edizione terminata da circa una settimana ha visto la conduzione di Clementino con Lorella Boccia.

Anche in questa edizione Gli Arteteca erano presenti e le loro performance ci hanno conquistato, come sempre. Ci fanno ridere e divertire tutte le volte ed è impossibile non farlo perchè hanno il talento per farlo. Questo è solo uno dei tanti traguardi della coppia ma la loro bravura e il fatto di riuscire a coinvolgere il pubblico li ha portati anche sul grande schermo. Nel 2016 è uscito infatti il loro film Vita, Cuore e battito, il titolo ha ripreso le parole ormai famosissime usate proprio dai due artisti durante i loro sketch.

A quanto pare c’è una nuova notizia che renderà felici i telespettatori, siete pronti a scoprire di cosa si tratta? Sicuramente in molti l’avranno già visto.

Splendida notizia per gli Arteteca: Enzo e Monica sono pronti a sorprenderci ancora

Ma a quanto pare una nuova notizia è giunta a noi nelle ultime ore e sicuramente molti telespettatori se ne saranno già resi conto. Ma che cosa è successo? Ebbene, Gli Arteteca, dopo il debutto al cinema nel 2016, sono i protagonisti questa volta di una sitcom, Famiglia All’incontrario.

La serie è andata già in onda su Rai due sabato 11 giugno, nel pomeriggio. Per chi volesse seguirla vi sveliamo che Enzo e Monica andranno in onda ogni sabato pomeriggio. La sitcom si compone di 8 episodi e Rai due li manda in onda due per volta. Il prossimo appuntamento è previsto per il 18 giugno mentre il finale di stagione andrà in onda il 2 luglio.

Gli Arteteca interpretano la coppia protagonista, Enzo e Monca, genitori della piccola Sara, la figlia della coppia anche nella realtà. In casa con loro troveremo altri personaggi. Qualcosa in famiglia cambia quando entrambi perdono il lavoro e per questo devono prendere in mano la situazione e darsi da fare. Ecco non vi anticipiamo altro, se siete curiosi di scoprire il seguito il prossimo appuntamento è fissato per il 18 giugno.