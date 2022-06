Dal 2005 interpreta Richard Webber in Grey’s Anatomy: com’è cambiato l’attore dalla prima stagione

Dal 2005 interpreta Richard Webber in Grey’s Anatomy: oggi è così, ricordate com’era nella prima stagione?

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense che ha riscontrato un successo mondiale. E’ in onda dal 2005 e da allora non si è più fermata. In molti negli ultimi anni hanno parlato di una chiusura della serie ma oggi è quasi difficile pensare ad una scena che possa significare tanto da essere quella conclusiva.

Di scene che hanno spiazzato i telespettatori ce ne sono state e ancora oggi non si dimenticano. Basti pensare alla morte del personaggio del dottor Derek Shepherd interpretato dall’attore Patrick Dempsey o anche a quella ancora prima di George O’Malley interpretato da T.R Knight. Ma sono molte le scene che potremmo qui citare.

Uno dei personaggi presenti dalla prima stagione è quello di Richard Webber interpretato da James Pickens. E’ il primario di chirurgia del Seattle Grace Hospital e in quanto tale, ricordiamo che, nella prima stagione, è lui a presentare l’ospedale ai tirocinanti. Ebbene, torniamo indietro negli anni, ricordate com’era quando lo abbiamo visto per la prima volta

Nel corso delle stagioni questo personaggio ha subito molte evoluzioni come anche gli altri. Si è trovato coinvolto in colpi di scena inaspettati, scene che non avremmo mai immaginato e il corso degli eventi ha reso il suo futuro sempre più movimentato. Webber è interpretato dall’attore James Pickens Jr, presente fin dalla prima stagione che ha esordito nel 2005: ricordate com’era allora?

Ecco uno scatto dei primi anni. Il cambiamento c’è stato, sono passati più di 15 anni. L’attore era giovanissimo anche se non ha subito grosse evoluzioni. Adesso porta la barba più folta e grigia mentre allora non ce l’aveva molto. Vi ricordate la prima volta che abbiamo visto l’attore nei panni del medico?