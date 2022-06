Elisa Isoardi mostra a tutti come si tiene in forma: questo è il suo ‘segreto’

Elisa Isoardi svela a tutti come si tiene in forma: ecco le immagini in cui mostra il ‘segreto’ per un fisico smagliante.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerla meglio grazie ai programmi in cui è stata presente. In particolare ricordiamo la conduzione de La prova del cuoco.

Per diversi anni è stata al timone della trasmissione culinaria portando tanta leggerezza. Dopo il format ha assunto un ruolo completamente diverso. Infatti è stata concorrente de L’Isola dei famosi nel 2021. Il suo approdo in Honduras è subito stato segnato da una grande forza e tanta volontà, dimostrando di essere una vera e propria leader. Aveva tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine e vincere. Purtroppo a causa di un infortunio all’occhio abbandonò nel pieno della permanenza.

E’ molto seguita sui social dove possiamo ammirare gli scatti condivisi con i suoi follower. Mostra tante sfaccettature diverse di sè, ci sono selfie o anche foto in cui mostra le pietanze preparate o è fotografata in posti magici, al mare o in altri ambienti spettacolari. Ci sono anche molte immagini in cui la vediamo insieme al suo cagnolino. E tra le tante immagini ci sono diverse in cui la conduttrice mostra a tutti cosa fa per mantenersi in forma.

Elisa Isoardi cosa fa per mantenersi in forma: ecco il suo ‘segreto’

Sui social è seguita da oltre 600 mila follower e i suoi scatti sono più di 3000. Nell’ultima foto pubblicata ci fa capire che è immersa nella lettura perchè ha un libro tra le mani e a corredo ha scritto: “Sii servo del sapere se vuoi essere veramente libero”.

Ma tutti gli scatti catturano la nostra attenzione. E’ fotografata al mare, in posti magici, per esempio a Roma vicino al Colosseo o al Chiostro di Bramante; oltre a scatti in posti spettacolari ci sono anche alcuni in cui fa vedere le pietanze preparate e tutte sembrano essere ad occhio molto gustose. Spulciando tra le immagini, vediamo che la conduttrice mostra ai suoi follower come fa a tenersi in forma: voi lo sapete qual è il suo ‘segreto’?

La Isoardi si allena con costanza, infatti in questo scatto possiamo vederla mentre è sul tapis roulant;

Nell’immagine ripresa da un video di un suo allenamento, oltre a fare il tapis roulant, vediamo che utilizza anche i pesi, facendo esercizi specifici. E’ cosi che Elisa si mantiene in forma, grazie all’esercizio fisico.