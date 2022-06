Il cantante risulta positivo al Covid ed annulla i concerti: in bilico la data di Milano

Dopo l’arrivo ad Amsterdam per il tour, il cantante ha scoperto di essere positivo al Covid: fan in ansia per il concerto di Milano.

Un evento attesissimo da milioni di persone quello del tour europeo per festeggiare i 60 anni della celebre band. Purtroppo, però, questa si è vista costretta ad annullare il concerto previsto nella capitale olandese a causa del risultato positivo del tampone Covid.

Il gruppo rock in questione è quello dei Rolling Stones, ed è stato proprio il mitico Mick Jagger a contrarre il virus. Appena giunta allo stadio di Amsterdam per il concerto del 13 giugno, la rockstar 79enne ha iniziato ad avvertire i sintomi dell’infezione.

L’esito del test ha confermato la sua positività al Covid ed ovviamente lo spettacolo è stato annullato. “Siamo profondamente dispiaciuti ma la sicurezza del pubblico, degli altri musicisti e del personale del tour hanno la priorità”, si legge nel primo comunicato diffuso dalla band. Cosa accadrà adesso per le prossime date?

Mick Jagger positivo al Covid: costretto a cancellare alcune date del tour

Verrà fissata una nuova data per la tappa di Amsterdam per la quale si potrà usufruire dei biglietti già acquistati. Com’era prevedibile, però, nella giornata di ieri 14 giugno un secondo comunicato della band ha annunciato anche la cancellazione della data di Berna al Wankdorf Stadium, prevista per dopodomani, venerdì 17 giugno. Jagger, infatti, non si è ancora negativizzato.

I fan che avevano programmato di partecipare all’evento di Milano di martedì 21 giugno sono ora preoccupatissimi: ancora nessuna certezza al riguardo e, dal momento che quella al San Siro è l’unica tappa italiana del tour, c’è grande preoccupazione.

Dopo il capoluogo lombardo, erano in programma concerti in diversi altri Paesi d’Europa tra cui Londra, Parigi, Bruxelles, Lione, Stoccolma. Al momento, però, è difficile fare un pronostico su quando Jagger potrà tornare all’opera. Boccone amaro da mandare giù sia per lui che per il pubblico, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. Questo è il primo tour dei Rolling Stones che non vedrà sul palco il batterista Charlie Watts, venuto purtroppo a mancare lo scorso anno.

In bocca al lupo a Mick per una pronta guarigione!