Karina Cascella non si trattiene ed interviene per fare chiarezza sulla questione

Karina Cascella si è trovata qualche settimana fa al centro di una questione alquanto sgradevole. Come molti sanno, circa un anno fa l’ex opinionista di Uomini e Donnee Pomeriggio Cinque ha aperto un ristorante a Milano, il Matambre, insieme al suo compagno. Sull’onda delle polemiche sul reclutamento del personale nella ristorazione e sul reddito di cittadinanza partite dalle dichiarazioni di chef ed imprenditori famosi, le sono state attribuite da alcuni siti delle frasi sulla questione che la bionda aversana nega nel modo più assoluto di aver mai pronunciato.

Tutto è partito da un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui Karina aveva dichiarato di avere difficoltà a trovare personale di sala e cuochi per il proprio locale a seguito della pandemia, che avrebbe fatto scoprire anche a chi lavorava già nel settore il piacere di godersi la famiglia.

“Pare che nessuno voglia più lavorare nel weekend. Tanto c’è il reddito di cittadinanza” aveva aggiunto sottolineando che, nonostante lei faccia molte cose nel locale, dalle prenotazioni all’accoglienza, le è comunque possibile dedicarsi anche ad altro.

Alcuni siti avrebbero completamente rigirato tali affermazioni stravolgendone il significato. La Cascella è rimasta profondamente infastidita da certi titoli estremamente forti come ad esempio “Karina: ‘Aiutatemi, non posso sopravvivere'”. Ha deciso allora di intervenire tramite il suo profilo Instagram per chiarire l’argomento e sfogarsi contro chi avrebbe agito in tal modo.

Karina Cascella, “Incompetenti, capre”: l’ex opinionista interviene per difendersi

“Qui si raggiunge, si tocca veramente il fondo e il limite della pazzia”, ha esordito la bionda 42enne in una serie di storie su Instagram. Ha poi raccontato di essere stata chiamata da un giornale estraneo alla faccenda e che dei siti avevano preso un pezzo dell’intervista da lei rilasciata stravolgendo il contenuto delle sue dichiarazioni per attirare l’attenzione dei lettori.

“Una miriade di siti incompetenti e capre, perché gli uomini veri non scrivono quegli articoli. Hanno scritto ‘Karina Cascella chiede aiuto, aiutatemi non posso più sopravvivere’. Voi adesso ditemi se sono pazza o se dalle mie parole si può dedurre che io abbia chiesto aiuto perché non riesco a sopravvivere. Ma come ca**o state?”, ha tuonato Karina. Ha poi concluso dicendo di voler denunciare chi ha scritto tali falsità e che non rilascerà mai più dichiarazioni pubbliche.

