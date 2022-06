È diventato papà: migliaia di like per l’annuncio del conduttore!

Si allarga la famiglia del famoso conduttore: ieri ha annunciato sui social di essere diventato papà, che magnifica notizia!

“Eccomi qui (Can You imagine a love that is so proud?)”, ha scritto nel post su Instagram che mostra la sua compagna ed il loro piccolo appena nato. Il simpatico conduttore è diventato papà per la prima volta e l’annuncio ha fatto esplodere di gioia tutto il suo pubblico.

Un amore che lo rende orgoglioso, come ha scritto in inglese sotto la tenerissima foto. Decine i commenti di auguri e congratulazioni arrivati da amici e colleghi come Diletta Leotta, Melissa Satta, Cristiana Capotondi, anche Sonia Bruganelli che ha chiesto se fosse andato tutto come previsto.

Che il nuovo arrivato fosse un maschietto si sapeva già da qualche mese, ma non si conosceva ancora l’identità della compagna con la quale, a quanto pare, il noto giornalista e conduttore vive una vera favola felice.

Classe 1974, romano, laureato in Economia a La Sapienza, ha lavorato a lungo per Sky Italia e Mediaset oltre che in radio. Da aprile di quest’anno è impegnato alla guida di un nuovo programma di approfondimento calcistico in onda ogni lunedì su DAZN. Capito di chi parliamo?

Fiocco azzurro in casa del conduttore: è appena diventato papà!

Il neopapà è ovviamente Pierluigi Pardo, famoso conduttore, giornalista e commentatore sportivo, attualmente al timone del programma Supertele – Leggero come un pallone. trasmessa dalla piattaforma a pagamento.

Nel dare la splendida notizia pubblicamente, l’ex volto di Tiki Taka ha anche taggato la sua compagna, finora sconosciuta ai più. Ma chi è la donna che lo ha reso così felice? Ebbene, si tratta di Lorenza Baroncelli, architetto e urbanista nata nel 1981, fino a poco tempo fa anche direttrice artistica della Triennale di Milano.

Sotto ad una sua foto col pancione pubblicata circa un mese e mezzo fa sul suo profilo Instagram, la donna aveva descritto l’esperienza alla Triennale come quattro anni intensi e pieni di soddisfazioni. Aveva poi fatto riferimento al rapporto con Pardo e alla imminente nascita del loro bebè: “Quattro anni durante i quali ho conosciuto un meraviglioso compagno di viaggio con cui, tra poche settimane, inizierò il progetto più importante della mia vita. Ed è maschio”.

Tantissimi auguri a Pardo ed a tutta la sua famiglia!