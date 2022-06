Andrea Cerioli, la scoperta ‘spiacevole’ di cui ha voluto parlare: l’ha detto pubblicamente

Andrea Cerioli ha fatto una scoperta ‘spiacevole’ e ne ha voluto parlare pubblicamente.

Andrea Cerioli è molto amato ed è seguito sui social da oltre un milione di follower. E’ diventato particolarmente noto quando ha preso parte al Grande Fratello 13 nel 2014. Il reality lo fa conoscere al pubblico e gli apre diverse porte del mondo dello spettacolo.

Comincia a lavorare come modello fino ad arrivare in un posto ambito da molti, quello del tronista ad Uomini e donne. Non solo lo abbiamo visto nel programma di Maria De Filippi ma ha svolto anche il ‘ruolo’ del tentatore a Temptation Island. Ricorderete sicuramente che Andrea ha fatto il tronista per due volte. La prima volta nel 2015 decise di andare via senza scegliere, la seconda volta nel 2018 si concluse con un meraviglioso lieto fine. L’ex concorrente scelse Arianna Cirrincione, e la scelta avvenne anche prima del previsto.

Dal 2018 la coppia non si è più separata e anzi, abbiamo potuto assistere a questo amore non solo nel programma pomeridiano di canale 5 dove è nato, ma anche in prima serata, quando nel 2021 Cerioli fu un naufrago de L’isola dei famosi. Infatti in più puntate Arianna fu ospite e una volta sbarcò anche in Honduras per vederlo. Ebbene, proprio l’ex naufrago, a cui piace interagire con i suoi follower, ha fatto una ‘spiacevole’ scoperta e ha messo tutti al corrente tramite social.

Andrea Cerioli, ‘spiacevole’ scoperta per l’ex naufrago: l’ha detto pubblicamente

Sui social è seguito da oltre un milione di follower ed è proprio sul canale instagram che nelle ultime ore Cerioli ha messo al corrente pubblicamente tutti della sua ‘scoperta’. Non proprio piacevole perchè a quanto pare dovrà darsi molto da fare.

Ma che cosa è successo? Andrea ha fatto sapere a coloro che lo seguono di aver preso qualche chilo negli ultimi tempi.

Ha scritto un messaggio nelle storie in cui spiegava tutto nei dettagli: “Stamattina mi sono pesato e sono 85.7, 10 kg sopra il mio standard. Oltretutto chili distribuiti male, anche perchè io metto su solo nel giro vita…tipo un fenicottero. Quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi per sfida personale, che da oggi avrei fatto il check generale delle mie abitudini”.

A quanto pare Cerioli ha preso qualche chilo, circa 10 in più del suo standard. Non manca comunque di scherzare su, dicendo di assomigliare ad un’otaria. Adesso però ha voglia di rimettersi in forma e fa sapere, nelle storie successive che seguirà una dieta che sia adatta per il suo corpo mentre per l’allenamento prevede che le prossime settimane si impegnerà per circa 1 ora e mezza al giorno facendo cardio e in aggiunta farà esercizi a corpo libero.