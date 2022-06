Giorgia Palmas e il costume che tutte vorranno quest’estate: il nuovo trend

Giorgia Palmas si è mostrata con indosso il costume che quest’estate tutte vorranno: l’ex velina ha rivelato il nuovo trend.

Siete pronti a questa estate? Noi decisamente si! E, seppure le alte temperature siano iniziate da diverso tempo, ognuno di noi non vede l’ora di godersi un po’ di sole, mare e tanto relax.

Se non vedete l’ora di partire per le vacanze, ma non avete idea su quale costume indossare, vi consigliamo quello indossato da Giorgia Palmas qualche giorno fa. Dopo quello indossato da Valentina Ferragni mentre era a Capri, anche il ‘due pezzi’ mostrato dall’ex velina di Striscia la notizia non è assolutamente passato inosservato. A corredo di uno dei suoi ultimi scatti, infatti, la moglie di Filippo Magnini ha ricevuto tantissimi commenti riguardante proprio il bikini sfoggiato. “Ti sta di incanto”, recita un commento. “Un costume semplice, semplicissimo”, ne recita un altro. Insomma, tutti pareri che mirano a sottolineare non solo la sua bellezza, ma anche il ‘must have’ del costume. Siete curiosi, però, di sapere di che cosa parliamo?

Giorgia Palmas, il costume sarà il nuovo trend dell’estate: impossibile non averlo

Dopo il ‘must have’ sfoggiato da Alessia Marcuzzi nel corso di una sua recentissima vacanza, non possiamo fare a meno di mostrarvi il costume indossato da Giorgia Palmas durante una giornata di relax alle terme di Milano. La sua bellezza, come testimoniano i numerosi commenti giunti a corredo della foto, non è passata inosservata, ma nemmeno il bikini sfoggiato è stato da meno. Si tratta di un classico due pezzi, ma che ha ugualmente catturato l’attenzione di tutti per il suo colore e il suo stile.

Di colore bianco, che risalta la carnagione olivastra dell’ex velina di Striscia la notizia, e completamente ricamato, il costume sfoggiato è davvero da urlo. Non ci meravigliamo, quindi, se tutti lo vorrebbero nella propria valigia. Vi abbiamo incuriosito abbastanza ed adesso non vedete l’ora di vederlo anche voi? Guardate qui:

Davvero pazzesco, non trovate? D’altra parte, chi è che non vorrebbero un costume che sembra essere ricamato all’uncinetto?