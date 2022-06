Lorella Cuccarini giovanissima: “Il mio debutto 36 anni fa”, com’è cambiata in tutto questo tempo

Avete mai visto Lorella Cuccarini da giovanissima? Spunta la foto di ben 36 anni fa: com’è cambiata in tutti questi anni, da non credere.

È tra le principali protagoniste di questa edizione di Amici, Lorella Cuccarini. Entrata a far parte del programma un anno fa, l’amatissima conduttrice e ballerina si è dimostrata sin da subito una delle colonne portanti del corpo docenti.

Raccontare tutta la carriera di Lorella Cuccarini ci risulterebbe davvero difficile. Esordita sul piccolo schermo quando era soltanto una ragazzina, ha calcato i palchi più importanti della televisione italiana. Ed è stata una delle colonne portanti di tantissime trasmissioni di successo. È proprio per questo motivo che, ad oggi, è amatissima, soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio per questo motivo che, in attesa della puntata di oggi di Amici, siamo andati a dare un’occhiata al suo canale Instagram. E siamo rimasti letteralmente impressionati da un suo scatto da giovanissima. “36 anni fa: il mio debutto in un programma famosissimo”, scrive la Cuccarini a corredo di questo scatto. Quello che, però, noi adesso vi chiediamo è: l’avete mai vista? E, soprattutto, siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutto questo tempo?

Lorella Cuccarini da giovanissima: com’è cambiata? Resterete di stucco

Oltre che per la sua incredibile bravura e professionalità, Lorella Cuccarini non passa assolutamente inosservata anche per il suo fascino. D’altra parte, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato come fa a mantenersi in forma e a sembrare sempre una ragazzina. Voi, però, l’avete mai vista da giovanissima? Sul suo canale social ufficiale, è spuntata una foto risalente circa a 36 anni fa.

Quando abbiamo ‘scovato’ questa fotografia sul suo canale social ufficiale, siamo rimasti completamente a bocca aperta. Seppure siano trascorsi ben 36 anni dalla foto, si può dire che Lorella Cuccarini non sia per niente cambiata in tutti questi anni. Certo, adesso è una donna ‘navigata’ con una carriera impressionante alle spalle e colonna di una famiglia piuttosto numerosa. Per il resto, però, sembrerebbe che Lorella non sia affatto cambiata in questo tempo. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Davvero splendida, vero?

Ci sarà ad Amici?

Sarà confermata l’insegnante di canto per la prossima edizione di Amici? Le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi. Voi cosa ne pensate?