Raoul Bova, com’è cambiato dai suoi esordi ad oggi: farete difficoltà a crederci

Com’è cambiato Raoul Bova dagli esordi ad oggi? Farete davvero difficoltà a credere che sia proprio lui: eccolo quasi 30 anni fa.

Non solo Don Matteo, ma anche Giustizia per tutti! Insomma, Raoul Bova è decisamente inarrestabile quest’anno, soprattutto se si considera anche il successo ottenuto con Buongiorno mamma. Ad oggi è un attore famosissimo ed affermato, ma com’è cambiato negli anni.

Nato a Roma nel 1971, Raoul Bova inizia il suo percorso professionale allontanandosi completamente dal mondo della recitazione. Terminati i suoi studi e conseguito il diploma, infatti, l’attore romano inizia una carriera sportiva, riuscendo ad ottenere dei risultati davvero impressionanti. Il 1991, però, è l’anno della svolta. Il mitico Bova, infatti, compie il suo esordio sul piccolo schermo. Nel 1992, invece, debutta come attore e, da quel momento, non si ferma più. Ad oggi, come dicevamo, Raoul è uno degli attori più apprezzati dello spettacolo nostrano. Vi siete mai chiesti, però, come sia cambiato? All’epoca del suo debutto come attore, aveva solo 20 anni, ma com’era? Farete davvero difficoltà a credere che sia lui.

Com’è cambiato Raoul Bova dagli esordi ad oggi? Lo scatto di quasi 30 anni fa

Il debutto di Raoul Bova come attore, come dicevamo precedentemente, è arrivato nel 1992. Dopo essersi fatto conoscere a “Scommettiamo che…”, il giovane romano inizia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, ottenendo piccole parti in diversi film. È solo nel 1993, però, che Carlo Vanzina gli da la possibilità di sfondare nel vero e proprio senso della parola come protagonista principale. All’epoca Raoul aveva solo 22 anni, eppure ha indossato alla perfezioni i panni di Marco, un giovane insegnante di surf che fa di tutto per conquistare la principessa. Stiamo parlando proprio del film “Questo piccolo grande amore”, lo ricordate?

Sono trascorsi quasi 30 anni da questo debutto di Raoul Bova come attore principale, ma com’era in quegli anni? Siamo riusciti a rintracciare un piccolo frame di una scena cult del film. Eccolo qui:

Insomma, saranno anche passati circa 30 anni da questo esordio, ma si nota chiaramente che Raoul Bova non è affatto cambiato nel corso degli anni. È pur vero che qui era solo un ragazzino, ma tutto sommato è sempre identico. Non credete?