L’ex Gf Vip presto si sposerà: è arrivata la proposta di matrimonio

Il simpaticissimo ex del GF Vip presto si sposerà: è arrivata la proposta di matrimonio, un’emozione pazzesca, guardate qui.

Un altro ex concorrente del GF Vip si sposa! Dopo le nozze – a quanto pare – prossime di Guenda Goria, che ha scelto di farsi accompagnare all’altare da un noto personaggio tv, anche un altro ex gieffino è pronto a fare il grande passo con la sua compagna.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto fatto nella casa del GF Vip, sembrerebbe che il loro amore sia scoppiato poco più di un anno fa, ma che lui sin da subito si sia reso conto di essere proprio lei la donna della sua vita. Ha faticato a dirle ‘ti amo’ – nella casa, infatti, ha raccontato di non averglielo mai detto, nonostante era certo lo provasse – ma quando è riuscito a dirglielo in diretta televisiva, non ha mai perso occasione di ribadirglielo. Adesso, però, l’ex del GF Vip è pronto a sposare la sua donna. E, come raccontato, è pronto a farlo il 3 Luglio prossimo – quindi, manca davvero pochissimo. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? In molti l’avranno già indovinato, parliamo di un amatissimo Vippone che è stato fino all’ultimo in lizza per il titolo da vincitore.

L’ex del GF Vip si sposa: la romantica proposta di matrimonio, da brividi

Non solo Damiano Carrara e la sua splendida compagna, ma anche l’ex concorrente del GF Vip è pronto a fare il grande passo con la sua fidanzata il 3 Luglio. Stando a quanto si apprende dalle pagine del settimanale Chi, sembrerebbe che l’amato Vippone abbia scelto di fare la proposta di matrimonio a Bellusco presso la Chiesa di Santa Maddalena. Una scelta per nulla casuale, a quanto pare! Sul giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, l’ex gieffino ha rivelato di aver voluto esaudire un suo desiderio: ogni volta che passava fuori quella Chiesa avvertiva il piacere di unirsi in matrimonio proprio lì. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Proprio di lui: Davide Silvestri e la sua splendida Alessia, chiamata Lili.

Manca pochissimo, quindi, al grande giorno, eppure l’ex attore di Vivere non vede l’ora di viverselo insieme all’amore della sua vita. “Se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro”, ha consigliato il buon Silvestri.

Non ci resta che fare i nostri più sinceri auguri ai futuri sposi.