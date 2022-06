Avete mai visto la mamma di Ambra Angiolini? Eccole insieme in foto

Avete mai visto la mamma di Ambra Angiolini? Spunta una loro foto insieme: sono davvero bellissime, resterete a bocca aperta.

Quanto tempo è passato dai tempi di Non è la rai? Decisamente tantissimi, eppure da quel momento Ambra Angiolini è stata del tutto inarrestabile. Era giovanissima ai tempi del suo debutto nel mondo dello spettacolo, è vero, eppure la sua presenza non è mai passata inosservata. E, sin da subito, ha saputo dimostrare grandi cose.

Dapprima come figurante di Fantastico ed, in seguito, protagonista di Bulli e Pupe e Non è la rai, Ambra Angiolini è riuscita ad entrare nel cuore di tutti sin dal suo primo esordio. Non solo, infatti, è riuscita a contraddistinguersi dal resto delle sue colleghe, ma ha saputo confermare quello che l’ha resa speciale e diversa da tutte. Non è un caso, quindi, se oggi è uno dei volti più amati dello schermo nostrano. Sapete proprio tutto su di lei, però? Supponiamo proprio di no! Recentemente, vi abbiamo parlato del suo papà e del suo mestiere, ma se vi chiedessimo qualche notizia in più su sua mamma ci sapreste dare una risposta?

Avete mai visto la mamma di Ambra Angiolini? Splendide entrambe

Il canale Instagram di Ambra Angiolini pullula di scatti piuttosto incredibili. Oltre ai diversi in cui si mostra senza trucco e al naturale, l’amata attrice e conduttrice ama condividere scatti in compagnia della sua famiglia. Tra questi, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di posarsi su una foto scattata in compagnia di sua mamma. A proposito, voi l’avete mai vista? Abbiamo pochissime informazioni sul suo conto, ma sul web si legge che si chiama Doriana e prova un amore smisurato per Ambra, così come per gli altri due suoi figli.

Fortemente legata alla sua mamma e al suo papà, che non hanno mai perso occasione di poterla incoraggiare in quello che voleva fare, Ambra Angiolini è molto somigliante ad entrambi i suoi genitori. Guardate questo scatto in compagnia della sua mamma:

In occasione del compleanno di sua madre, Ambra Angiolini ha condiviso questa tenerissima foto in sua compagnia.