La sua trasformazione a Vite al Limite ha sconvolto, ma come sta oggi Ashley? Saperlo vi lascerà di stucco

Con la sua trasformazione Ashley ha sconvolto il pubblico di Vite al Limite, ma come sta oggi? Saperlo vi lascerà davvero di stucco.

È impossibile non ricordarsi la storia di Ashey Reyes, raccontata nel corso della quinta stagione di Vite al Limite. Protagonista di una trasformazione davvero choc, la giovanissima trentenne ha centrato alla grande il suo obiettivo. Riavvolgiamo un attimo nastro e, prima di scoprire cosa sappiamo sul suo conto oggi, cerchiamo di capire cosa è successo e cosa ha determinato la sua obesità.

Sono davvero tantissime le storie drammatiche che sono state raccontate nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite. Come dimenticare, ad esempio, quella di Joyce Del Viscovo o, addirittura, di Ashley Dunn. Questa che vi stiamo per raccontare, però, ha come protagonista la giovanissima Ashley Taylor e un dramma davvero incredibile. Alla clinica di Houston, la Reyes si è presentata con un peso superiore – seppure di poco – ai 300 kg, ma con un’incredibile voglia di ritornare in forma. Cosa è successo? Purtroppo, la sua ossessione per il cibo è iniziata a poco più di 20 anni dopo essere stata vittima di violenza sessuale.

Che fine ha fatto oggi Ashley Reyes dopo Vite al Limite?

La voglia di rinascita di Ashley Reyes era talmente eccessiva che, durante l’anno trascorso a Vite al Limite, è riuscita a dimagrire più di 100 kg. Non solo prima dell’intervento, infatti, la trentenne è riuscita a perdere tantissimi chili, avendo facilmente il lasciapassare per l’operazione di bypass gastrico, ma anche dopo ha registrato degli ottimi risultati, rendendo orgoglioso il dottor Nowzaradan. Insomma, un percorso che difficilmente verrà dimenticato. Quello che, però, adesso tutti si chiedono è: che fine ha fatto Ashley dopo Vite al Limite? Cosa sappiamo sul suo conto oggi?

Se anche voi siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Ashley Reyes, purtroppo, non abbiamo tantissime notizie da darvi. Dopo aver manifestato la sua gioia subito dopo l’intervento, la giovanissima è completamente sparita dai radar, tanto da non comparire nemmeno sui social. Ad oggi, quindi, non ci è dato sapere se abbia continuato a seguire un regime alimentare sano oppure no. Anche se noi, così come voi, ci auguriamo proprio di si.

Vi piacerebbe sapere qualche cosa in più su di lei?