Dimagrito oltre i 100 kg a Vite al Limite, com’è oggi Donald dopo 10 anni? Impressionante

Grazie a Vite al Limite è dimagrito oltre i 100 kg, ma sapete com’è oggi Donald Shelton dopo 10 anni? È davvero impressionante.

Se dovessimo stilare una classifica dei programmi televisivi più seguiti ed amati dal pubblico nostrano, Vite al limite occuperebbe sicuro i primi posti. In onda a partire dal 2012, il docu-reality di Real Time che ripropone la storia di pazienti gravemente obesi intenzionati a ritornare in forma si è rivelato subito un grande successo.

A rendere di successo Vite al Limite, sono state proprio le primissime trasformazioni a cui ha assistito il suo pubblico. Impossibile dimenticare, ad esempio, quella di Melissa Morris, prima paziente del dottor Nowzaradan, ma anche quella di Donald Shelton. Fattosi conoscere dal chirurgo iraniano con un peso superiore a 300 kg, il trentaquattrenne del Texas ha soddisfatto alla grande il medico, uscendo dalla clinica con oltre 100 kg in meno. Un percorso sensazionale, da come si può chiaramente comprendere! Ad oggi, però, sono tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi e, soprattutto, se ha continuato a mantenere la promessa fatta al chirurgo iraniano. Noi l’abbiamo rintracciato sui social, ecco cosa abbiamo scoperto.

Donald Shelton dopo 10 anni da Vite al Limite com’è? Clamoroso

È stato il secondo paziente che ha voluto chiedere aiuto al dottor Nowzaradan a Vite al Limite ed è stato uno di quelli che ha dato vita ad una trasformazione sconvolgente. Donald Shelton si è presentato alla primissima visita con il chirurgo iraniano con un peso di ben 306 kg, ma ne è uscito con 177 kg. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che il suo cambiamento è consistito in ben 129 kg in meno. Insomma, non assolutamente da poco! Ad oggi, però, cosa sappiamo? Donald ha continuato a dimagrire oppure no?

Quando vedrete un suo recentissimo scatto, resterete davvero impressionati. Non sappiamo in quanto sia consistito ad oggi il suo cambiamento, ma sembrerebbe che Donald Shelton abbia perso ancora altri chili. Guardatelo qui:

Davvero incredibile da credere, ma è proprio così. Donald dopo Vite al Limite appare visibilmente in gran forma. Complimenti!