Avete mai visto il figlio di Nino D’Angelo? Lo scatto insieme al papà

Avete mai visto il figlio di Nino D’Angelo? Il cantante ha condiviso una foto insieme a lui: resterete davvero senza parole.

Se vedere la mamma di Ambra Angiolini vi ha lasciato senza parole, questo scatto di Nino D’Angelo insieme a suo figlio lo sarà ancora di più.

Oltre ad essere il re della musica napoletana e non, Nino D’Angelo è uno dei veri e propri protagonisti dei social network. Seguitissimo sia su Facebook che su Instagram, il cantante napoletano ama condividere ogni cosa col suo pubblico. L’ha fatto, ad esempio, quando ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa di una persona a lui molto cara, ma l’ha ribadito poche ore fa. È proprio sui suoi canali social ufficiali che il buon D’Angelo ha condiviso una sua foto insieme a suo figlio in giorno importantissimo per lui. “Sono molto felice per lui”, ha scritto Nino a corredo di questo scatto dolcissimo. La domanda che, però, adesso vi facciamo è: voi l’avete mai visto? La foto è davvero dolcissima!

Nino D’Angelo insieme a suo figlio: avete visto questo scatto? Dolcissimo!

Tra padre e figlio c’è sempre un rapporto speciale e questa foto di Nino D’Angelo insieme a suo figlio Domenico ce ne da la conferma. In attesa delle sue nozze – a quanto pare, celebrate proprio oggi – il cantante napoletano ha voluto condividere una loro foto insieme per augurargli tutto il bene del mondo a lui, ma anche a sua moglie. Voi, però, l’avete mai visto? Recentemente, vi abbiamo parlato di un retroscena scoperto su tutti i figli del buon D’Angelo, ma avete mai visto Antonio?

Inutile dirvi che la foto condivisa insieme a suo figlio ha fatto boom di likes in un vero e proprio batter baleno. In tantissimi, infatti, si sono riversati a corredo dello scatto non solo per congratularsi col giovane per lo splendido traguardo raggiunto insieme alla sua compagna, ma anche per far notare quanto padre e figlio siano davvero splendidi insieme. Curiosi di vederli anche voi? Guardate qui:

Un ritratto di famiglia davvero splendido, non credete? Cogliamo l’occasione per fare i nostri più sinceri auguri ad Antonio e a sua moglie.