Aldo, Giovanni e Giacomo, ora è ufficiale: l’annuncio coglie tutti di sorpresa

Novità inaspettata su Aldo, Giovanni e Giacomo: sulla pagina ufficiale del trio è comparso un annuncio clamoroso, ecco di cosa si tratta.

Molti di coloro che hanno letto l’ultimo post sulla pagina Instagram ufficiale di Aldo, Giovanni e Giacomo saranno rimasti a bocca aperta: l’amatissimo trio, che fin dagli anni ’90 fa ridere a crepapelle gli italiani, è pronto per una nuova avventura.

Proprio così: i tre protagonisti di Tre uomini e una gamba hanno annunciato la loro reunion in un’altra pellicola la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo Natale. Dopo due anni di pausa dall’ultimo film intitolato Odio l’estate, l’appuntamento è fissato tra pochi mesi.

“Siamo tornati! Siamo tornati! Ci abbiamo messo due anni per convincere Aldo a lasciare la Trinacria, ma adesso siamo qui al lavoro sul set del nostro nuovo film”, si legge nella didascalia al post in cui vengono svelati anche alcuni dettagli della trama de Il più bel giorno della nostra vita.

Aldo, Giovanni e Giacomo protagonisti di un nuovo film: ecco tutti i dettagli

La straordinaria carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo è, come molti sanno, la prova evidente che con passione e talento si possono raggiungere davvero risultati eccellenti e anche totalmente inaspettati. Prima di arrivare al successo, ciascuno di loro svolgeva lavori lontani anni luce dal mondo dello spettacolo eppure oggi sono tre dei nomi più in vista della comicità italiana.

Anche nel nuovo progetto cinematografico appena intrapreso sapranno certamente conquistare il pubblico. Come per quasi tutti gli altri loro film, anche alla regia de Il giorno più bello della nostra vita troviamo Massimo Venier. Nel cast, invece, ci sono tra gli altri Elena Lietti, Lucia Mascino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa. Si tratta di una commedia corale che si svolge sullo sfondo del lago di Como, nella villa scelta come location per un matrimonio.

Grande festa quindi per gli sposi Elio e Caterina, figli rispettivamente di Giacomo e Giovanni, amici fin dai tempi della scuola. A mettere in subbuglio il costosissimo ricevimento sarà Aldo, compagno di Margherita, madre della sposa separata da Giovanni. Quest’ultimo, insieme a Giacomo dovrà cercare di limitare i danni provocati dall’esuberanza di Aldo, ma proprio tale situazione porterà alla luce alcuni aspetti irrisolti della loro amicizia.

Anche voi non vedete l’ora di ritrovare di nuovo Aldo, Giovanni e Giacomo insieme sul set?