Beautiful anticipazioni, dopo quella di Vinny un’altra morte sconvolgerà tutti: i fan temono il peggio; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

La morte di Vinny Wlaker in Beautiful è stato un vero e proprio dramma che ha sconvolto tutti. Per primo Liam Spencer, che si sente colpevole per aver causato l’incidente stradale. Quella del giovane amico di Thomas, però, non è l’unico addio alla soap.

Secondo quanto anticipato nelle scorse settimane, ben presto arriverà una nuova morte che lascerà il pubblico senza parole. E non si tratterà di una ‘finta’ scomparsa, come quella di Finn, che fortunatamente si rivelerà ancora vivo. Chi è sul punto di lasciare la soap? Le ipotesi impazzano e l’ultima è davvero interessante. Scopriamo di più.

Beautiful anticipazioni, la morte di un personaggio sconvolgerà i telespettatori: le ipotesi

I telespettatori di Beautiful sono avvisati: ben presto potrebbe arrivare un colpo di scena per niente piacevole. Le anticipazioni provenienti dall’America, infatti, parlano dell’addio di un personaggio, che lascerà il segno. Ancora top secret il nome, ma pare proprio che si tratterà di qualcosa di sconvolgente. Chi potrebbe lasciare la soap?

Vi abbiamo già parlato del timore dei fan di perdere Eric Forrester: nelle puntate americane, si parlerà spesso dello stato di salute dello stilista, monitorato dalla moglie Quinn con un ‘particolare’ anello. Ma negli ultimi giorni è emersa una nuova teoria: e se Sheila Carter uccidesse Li, la madre adottiva di Finn?

Come sappiamo, Sheila riuscirà a evadere dal carcere e troverà proprio la stanza dove Li tiene nascosto Finn. Le due avranno un duro scontro, che terminerà con la fuga di Li. Ma può finire davvero così? Per molti, la Carter potrebbe pensare di sbarazzarsi della nemica proprio uccidendola: nessuno, in questo modo, saprebbe dove si trova dopo l’evasione. Non solo: la donna avrebbe l’opportunità di riscattarsi agli occhi del figlio Finn, dopo averlo quasi ucciso con un colpo di pistola. Andrà davvero così?

Al momento, ripetiamo, si tratta di semplici ipotesi, ma siamo certi che ben presto scopriremo di più sul colpo di scena di quest’anno. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.