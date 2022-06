Grande emozione per l’amato cantante: sua figlia si è sposata, nozze da sogno

La figlia dell’amato cantante si è finalmente sposata: grande emozione per lui, le nozze della giovane sono state da favola.

Un’emozione mai provata fino ad ora, quella provata dal famoso cantante quando nei giorni scorsi ha accompagnato all’altare sua figlia. Festa grande, quindi, non solo per la giovane ragazza che finalmente si è sposata con il suo principe azzurro, ma anche per tutti gli ammiratori del cantante, che non ha perso occasione di inondarlo del proprio affetto.

Il 21 Giugno scorso, la giovanissima napoletana è convolata a nozze con il suo compagno. Non sappiamo granché sulla sua storia d’amore e né tantomeno come si siano conosciuti. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due si siano conosciuti nel 2020 e che, nel Dicembre scorso, sia arrivata la famosa proposta di matrimonio. Pochissimi giorni fa, invece, le nozze, proprio come quelle dell’amatissima ex Miss Italia. Inutile raccontarvi l’emozione del papà della ragazza, che in alcuni video mostrati sul web si mostra teso ed emozionato per questo ultimo passo.

Grande gioia per il cantante: sua figlia si è sposata

Ancora prima di accompagnarla all’altare e dare inizio ad una nuova vita, l’amato cantante ha voluto riservare a sua figlia delle parole davvero da brividi. Con un’immagine che li ritrae nel passato, l’interprete napoletano ha tentato di spiegare quanto la sua emozione fosse immensa per le nozze della giovane ragazza. “Sento nel mio petto, il cuor battere forte per un’emozione che forse non ho mai raccontato così nelle mie canzoni”, ha scritto il cantante su Instagram.

Annachiara Sorrentino, figlia del grande Sal Da Vinci, si è finalmente sposata con il suo Salvatore, giovane calciatore attualmente in prestito alla Pistoiese, a Napoli il 21 Giugno scorso. Con un incantevole abito principesco pieno di brillantini, la giovane Annachiara ha fatto emozionare tutti con la sua incredibile bellezza, compreso il suo papà che era parecchio agitato prima di percorrere la navata.

Come dicevamo precedentemente, non abbiamo tantissime notizie sulla loro storia d’amore. Possiamo dirvi, però, che – così come il giorno del loro matrimonio – anche la proposta è stata da sogno. Proprio come nelle favole, insomma!

Auguriamo ad Annachiara e Salvatore una buona vita!