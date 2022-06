Manca pochissimo alla finale de L’isola dei famosi, sapete cosa faceva Carmen prima del successo?

Ancora pochissimi giorni e scopriremo il nome del vincitore di questa edizione de L’Isola dei famosi, ma sapete che cosa faceva Carmen Di Pietro prima del successo?

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi. Prolungata di un mese, la finale dell’adventure reality di Canale 5 è prevista per Lunedì 27 Giugno e prevede la presenza dei suoi protagonisti indiscussi.

Tra coloro che sono riusciti a conquistarsi la finale de L’Isola dei famosi e un posto nel cuore di tutto il pubblico del programma, vi è proprio lei: Carmen Di Pietro. Volto noto ed amato del piccolo schermo nostrano, l’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso è ritornata nuovamente in Honduras dopo anni e, sin da subito, ha catturato l’attenzione di tutti. Sarà lei la vincitrice di questa edizione? Al momento, non lo sappiamo, ma quello che possiamo dirvi è che è proprio tra la lista delle papabili vincitrici. In attesa, però, di capire cosa accadrà realmente, abbiamo scoperto un retroscena di cui in pochissimi sono a conoscenza. Carmen Di Pietro, infatti, è una nota attrice, ma prima del successo sapete cosa faceva?

Cosa faceva Carmen Di Pietro prima del successo?

A distanza di 12 anni dalla sua ultima esperienza in Honduras, Carmen Di Pietro vi è ritornata e subito ha spiazzato tutti. Certo, all’inizio non è stato affatto facile per lei, ma col passare del tempo l’amatissima showgirl ed attrice si è fatta conoscere anche dai suoi compagni e ne è diventata la leader indiscussa. Tutti la amano e in tantissimi sarebbero davvero felici se fosse lei la vincitrice di questa edizione.

In attesa di scoprirlo, siete curiosi di sapere cosa faceva Carmen Di Pietro prima del successo? Nel 1986, la simpaticissima showgirl ha iniziato la sua carriera da attrice, cavalcando la cresta dell’onda sin da subito, ma prima di questo momento cosa faceva? Forse non tutti lo sanno, ma data la sua straordinaria bellezza – e il suo cambiamento negli anni ce lo dimostra – Carmen ha iniziato a lavorare come modella. È proprio grazie a questo lavoro che la Di Pietro ha avuto la possibilità di vivere nelle più grandi metropoli. A partire, quindi, da Londra. Fino a Parigi.

Sapevate questo retroscena?