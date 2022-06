Rai Uno, momento di commozione per la tragica scomparsa: “Era un essere speciale”

Forte momento di commozione nel famoso programma di Rai Uno: la tragica scomparsa che ancora adesso addolora tutti, cos’è successo.

Sono tantissimi i programmi tv che, in occasione dell’estate, sono andati in pausa ed hanno dato spazio a nuove ed incredibili trasmissioni. È il caso, ad esempio, di Uomini e donne, il cui orario è occupato da un’imperdibile serie tv spagnola, ma anche di un famoso programma di Rai Uno.

In onda su Rai Uno dal Lunedì al Venerdì, il famoso programma intrattiene il suo pubblico durante le prime ore della giornata. E tratta non solo di argomenti legati all’attualità, ma anche di molto altro ancora. A partire, quindi, da tematiche legate alla politica fino a rivivere i grandi nomi dello spettacolo nostrano, la trasmissione tratta davvero di tutto. Proprio durante la puntata di Mercoledì scorso, i due conduttore hanno vissuto un momento di fortissima commozione nel parlare di un amatissimo volto scomparso qualche tempo fa. “Era un essere speciale”, hanno commentato in studio.

Forte commozione nel programma di Rai Uno: il tragico lutto che ancora adesso addolora

Se Paolo Belli, nel corso di una sua recentissima intervista a Oggi è un altro giorno, non ha affatto trattenuto le lacrime nel rivedere le immagini insieme ad un grande della tv nostrana, altrettanto irrefrenabile è stato il momento di forte commozione vissuta in un famoso programma di Rai Uno. Nei giorni scorsi, come dicevamo precedentemente, si è parlato ampiamente di un personaggio amato della musica italiana, scomparso il 18 Maggio scorso, e non si è potuto fare a meno di ripercorrere la sua carriera e la sua immensità. Stiamo parlando proprio di lui: il mitico Franco Battiato!

Un momento piuttosto intenso, quello vissuto da Massimiliano Ossini e Maria Soave a Uno mattina estate Mercoledì scorso. Insieme a Dario Salvatori e Simone Cristicchi, le due colonne portanti del famoso programma hanno voluto rendere omaggio al cantautore siciliano, spendendo delle splendide parole. “Era un essere speciale”, è stato detto da Maria Soave. “Battiato ci ha fatto riflettere, continua a farci riflettere, e ha cambiato il nostro modello di vita”, ha fatto eco Ossini.

Insomma, un momento davvero indimenticabile e che, senza alcun dubbio, ha tenuto tutti incollati al piccolo schermo.