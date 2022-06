Grande dispiacere per Maria De Filippi: c’entra un personaggio molto amato dal pubblico

Grande dispiacere per Maria De Filippi: c’entra un famosissimo personaggio molto amato dal pubblico italiano, di che cosa si tratta.

Seppure sia in vacanza da diverso tempo, Maria De Filippi continua a far parlare di sé. Avete letto quell’indiscrezione di Nuovo Tv che vede Gemma Galgani protagonista di un nuovo programma? Qualora dovesse essere così, si tratterebbe di una grande vittoria per la regina di Mediaset, che è stata la prima a credere nella dama torinese.

Tutti amano e seguono i programmi di Maria De Filippi, ma sono altrettanto tantissime quelle persone che farebbero di tutto pur di poter prendere ai suoi programmi tv. C’è chi, però, sembrerebbe avere altri obiettivi nella vita e che per questo sia intenzionato a perseguirli. È proprio questa la notizia che ha fatto il giro del web nei giorni scorsi e che, senza alcun dubbio, avrà provocato un grosso dispiacere. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che un famoso ed amato personaggio abbia rifiutato di prendere parte ad uno dei programmi della regina di Mediaset. A lanciare l’indiscrezione, è stato Amedeo Venza sul suo canale social ufficiale. Curiosi di sapere di che cosa parliamo?

Grosso dispiacere per Maria De Filippi: avrebbe detto ‘no’ a Uomini e donne

Uomini e donne è andato definitivamente in ferie, eppure i suoi spettatori non vedono l’ora di sapere chi potrà sedere sulle famose sedioline rosse a partire da Settembre prossimo. Al momento, è ancora tutto avvolto in un mistero. C’è chi, però, ha le idee abbastanza chiare e vorrebbe sul trono del dating show di Maria De Filippi un personaggio molto amato. Ha da poco compiuto il debutto sul piccolo schermo, ma la sua semplicità ha talmente conquistato tutti che in tantissimi vorrebbero rivederlo in tv. Parliamo di lui: Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, nonché ex naufrago de L’isola dei famosi.

Stando a quanto si apprende da un’IG stories di Amedeo Venza di qualche giorno fa, sembrerebbe che il primogenito di Carmen Di Pietro abbia rifiutato il trono di Uomini e donne. Non sappiamo se la notizia sia reale oppure no – dal momento che nessuno è intervenuto in merito – ma proprio su questo argomento Alessandro si era già espresso a Casa chi.

Sarà davvero così? Chi lo sa! Immaginiamo che qualora dovesse essere la realtà dei fatti, il dispiacere della De Filippi sia stato immenso. Con Alessandro, infatti, sicuramente avrebbe fatto en plein.