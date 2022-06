Belen Rodriguez, brutto episodio per il fratello: davvero un duro colpo per lui

Brutto episodio per il fratello di Belen Rodriguez: non se lo sarebbe mai immaginato, davvero un duro colpo per lui, cos’è successo.

Dopo il brutto episodio capitato a Ignazio Moser e Cecilia nel weekend scorso, un altro membro della famiglia Rodriguez è protagonista di uno spiacevolissimo avvenimento. È proprio Jeremias, fratello minore di Belen, ad essere il protagonista.

Stando a quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che poco meno di una settimana fa Jeremias Rodriguez sia stato protagonista di uno brutto episodio. Il fatto, a quanto pare, sarebbe accaduto nella notta tra il 22 e il 23 Giugno, ma soltanto dopo qualche giorno sia stata presentata la denuncia. Fino a questo momento, Jeremias Rodriguez ha mantenuto un certo riserbo e non ha mai espresso parola in merito. Siamo certi, però, che l’episodio l’ha scosso parecchio. Cos’è successo? Scopriamolo insieme.

Brutto episodio per Jeremias, il fratello di Belen Rodriguez

È successo quasi una settimana fa, come dicevamo precedentemente, eppure del brutto episodio di cui è stato protagonista il fratello di Belen Rodriguez se ne sa qualcosa solo ora. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Jeremias sia stato vittima di un furto. Si, a distanza di diverse settimane dal racconto da brividi dell’ex volto di Canale 5 sul tentativo di rapina, anche il giovane argentino ha dovuto fare i conti con questa crudissima realtà.

Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che sia stata rubata dal motodromo e kartdromo di South Milano la sua moto da cross. A quanto pare, i ladri sembrerebbero aver studiato il colpo nel minimo dettaglio. Non soltanto avrebbero tagliato la recinzione, ma avrebbero anche disinnescato il sistema di sorveglianza, rubando l’Honda 250 rossa e nera del giovane Jeremias insieme ad una tanica di benzina.

Com’è nata la sua passione?

Seppure non abbia affatto proferito parola sul furto subito nei giorni scorsi, immaginiamo che per Jeremias Rodriguez sia stato davvero un duro colpo venire a sapere che la sua moto da cross è stata rubata. D’altra parte, la sua passione per questo sport era davvero smisurata. Attivissimo sui social, il giovane Rodriguez – oltre ai diversi scatti in compagnia della sua fidanzata – era solito condividere foto della sua moto o delle sue corse.

Ci auguriamo che questa brutta parentesi possa passare al più presto.