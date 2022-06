Il look di Bianca Atzei di qualche anno fa era molto diverso da oggi: lo scatto mostra il cambiamento

Bianca Atzei qualche anno fa aveva un look molto diverso da oggi: ecco com’è cambiata la cantante.

Bianca Atzei ha una voce così forte e profonda che quando l’ascolti non solo ti fa venire i brividi ma ti fa vivere quelle emozioni che vuole trasmettere. Una voce che negli ultimi mesi del 2021 si è trovata a combattere con un dolore molto forte, la perdita del bambino che aveva in grembo.

La cantante che non aveva ancora rivelato di essere in dolce attesa, tenendo con sè per proteggerlo ancora un po’ quel ‘segreto’, con un post su instagram annunciò che l’aveva perso: “Quando realizzi che ti senti pronta a diventare madre, ecco che quello si trasforma nella cosa che più desideri al mondo.. e non importa per quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia e tutto il resto. E dopo più di un anno succede”, è così che a passi Bianca spiega il percorso affrontato per riuscire ad avere un figlio fino al momento più brutto: “Eravamo al settimo cielo! Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese”. Ed è con queste parole che ha messo nero su bianco il dolore provato dopo un’infinita attesa e quegli attimi di felicità spazzati via in un batter d’occhio.

In questi mesi ha cercato di riprendere in mano la sua vita e il suo impegno a livello professionale non è mai mancato. Da quando ha esordito nel mondo della musica non ha mai deluso le aspettative dei fan, di coloro che dopo anni sono sempre pronti a sostenerla perchè la sua voce è come una calamita, ti spinge ad ascoltare i suoi brani sempre più. Ma in questi anni abbiamo anche notato che ha spesso cambiato look. Ve la ricordate con i capelli corti e molto più scuri?

Capelli corti e colore più scuro, qualche anno fa Bianca Atzei mostrava un look molto diverso

Nel cerchio infinitamente grande di artisti con una voce bellissima non possiamo non citare Bianca Atzei. La cantante ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica da giovanissima fino al successo che oggi l’ha completamente travolta.

In questi anni ha spesso cambiato look, parliamo di dettagli. Si è mostrata con i capelli corti o con una media lunghezza o più lunghi del solito. Ha cambiato colore, ha ravvivato la luminosità e tanto altro. Ma ecco, che la bellezza non le è mai mancata.

Questo è uno scatto neanche troppo lontano, del 2018. La Atzei portava quell’anno un taglio abbastanza corto rispetto a come siamo abituati a vederla nell’ultimo anno e mezzo. Aveva anche una tonalità più scura mentre oggi ha molte sfumature all’interno. Voi la ricordate con questo look ?