Colpo di scena nella puntata di New Amsterdam di Venerdì 8 Luglio tra Max ed Helen, accade l’impensabile: le anticipazioni choc.

Stiamo per giungere alle battute d’arresto di questa quarta stagione di New Amsterdam! In onda ogni Venerdì sera su Canale 5, le nuove puntate del famoso medical drama continuano ad appassionare milioni e milioni di spettatori. Curiosi di sapere cosa accadrà nella puntata dell’8 Luglio?

Venerdì 8 Luglio andrà in onda la penultima puntata di New Amsterdam. Iniziata ad inizio Giugno scorso, la quarta stagione del famoso medical drama di Canale 5 ha saputo impressionare tutti dopo il finale degli scorsi episodi. E, puntata dopo puntata, sta regalando tantissimi colpi di scena. Sia chiaro: lo farà anche nel corso del penultimo appuntamento di Venerdì prossimo. Perché? La risposta è semplicissima: sembrerebbe che tra Max ed Helen sia tutto pronto per far accadere l’impensabile! Insomma, la puntata dell’8 Luglio ha tutta l’aria per rivelarsi indimenticabile! Pronti a scoprire tutte le sue anticipazioni? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

New Amsterdam, anticipazioni penultima puntata dell’8 Luglio: tra Max ed Helen accadrà l’impensabile

Se la puntata di New Amsterdam di ieri sera è stata totalmente imperdibile, state certi che anche quella dell’8 Luglio lo sarà. Ci avviciniamo al finale di stagione, pertanto la serie tv è pronta a regalare ulteriori colpi di scena. Curiosi di scoprire quali sono le anticipazioni della prossima puntata.

Il primo episodio in onda Venerdì 8 Luglio vede un atmosfera gioviale tra i medici del New Amsterdam. Alcuni di loro, tra cui anche il buon Max, decidono di andare in un locale e di trascorrere una serata spensierata. Nel bel mezzo del divertimento, però, arriva Helen direttamente da Londra. Goodwin ne è contento ed è pronto a fare il grande passo con la dottoressa, ma qualcosa va storto! L’indomani mattina tutti coloro che si sono divertiti alla serata, dovranno fare ancora i conti con le loro ore piccole, ma solo Max riesce ad essere lucido ed è pronto ad affrontare il consiglio di amministrazione per decidere le sorti dei Veronica Fuentes.

Nel secondo episodio, invece, Max ed Helen sono sempre più lontani. I due medici si amano tantissimo, ma a quanto pare il destino non è dalla loro parte. Cosa accadrà tra loro? Chissà!

Infine, nel terzo ed ultimo episodio ogni medico sarà alla prese con i propri casi, mentre Max fa di tutto per allontanare Veronica Fuentes dal New Amsterdam. Ancora cattive notizie, però, per il buon Goodwin. Intenzionato a fare una sorpresa alla sua compagna, sceglie di recarsi alla sua seduta, ma lei sembrerebbe non apprezzare. I due litigheranno furiosamente fino a fare pace una volta ritornati a casa.

