Ricordate Cristobal, l’investigatore ne Il Segreto? In questo scatto social è proprio l’attore

Ricordate Cristobal, l’investigatore ne Il Segreto? A distanza di anni ecco l’attore in uno scatto social mai visto.

Tutti i personaggi de Il Segreto hanno lasciato il segno, dai protagonisti a quelli secondari. Ognuno ha portato alla soap opera un pezzo di sè e della propria arte tanto da riuscire a conquistare i telespettatori.

Perchè se la telenovela ha ottenuto un successo incredibile il merito non è solo della trama, sempre più avvincente, ma anche degli attori. Ricordate Cristobal, l’investigatore di Puente Viejo? Arrivò nel paesino dimostrando di essere molto interessato al passato di Francisca, in particolar modo giunse per indagare sulla morte di Salvator Castro, convinto che la scomparsa di quest’ultimo era stata causata dalla donna.

Sono passati alcuni anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’attore ne Il Segreto, com’è oggi? Vi mostriamo qui un suo scatto social che in pochi avranno visto.

E’ Cristobal ne Il Segreto: ecco l’attore in uno scatto social mai visto prima

Cristobal Garrigues è un personaggio de Il Segreto; arriva a Puente Viejo come investigatore mostrando un certo interesse per il passato di Donna Francisca. Infatti l’uomo è convinto che sia stata la donna a causare la morte di Salvador Castro.

La sua ossessione lo porterà a minacciare Emilia tanto da costringerla a infiltrarsi nella villa per cercare dei documenti. Chi ha seguito la telenovela saprà che il comportamento dell’uomo porterà a nuove conseguenze e lui sarà protagonista di scene del tutto inaspettate. L’attore che lo ha portato in scena è Carlos De Austria, avete visto com’è nella vita fuori dal set?

Ecco uno scatto social, l’avreste riconosciuto così? Non è poi così diverso a parte i dettagli del look. Per esempio nel Il Segreto ha i baffi, particolare che non vediamo nell’immagine, l’abbigliamento è per forza di cose diverse, adatto al tempo della telenovela e al luogo, mentre l’attore veste molto più casual e sportivo. Sta di fatto che i più appassionati a Il Segreto sicuramente lo avranno riconosciuto a prima vista. Inoltre De Austria è oggi molto noto al pubblico italiano perchè è anche l’interprete del personaggio di Aurelio in Una vita, soap opera spagnola in onda su canale 5.