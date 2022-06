L’attrice che ha interpretato Antolina ne Il Segreto non è proprio così: eccola oggi

Vi ricordate di Antolina ne Il Segreto? Facendo il confronto tra il personaggio e l’attrice il cambio è evidente.

Nel maggio del 2021 Il Segreto ha chiuso i battenti con un’ultima puntata che spiazzò i telespettatori. Puente Viejo che ha fatto da sfondo a tutta la trama è stata distrutta dalle bombe che Don Filiberto aveva messo per le strade e con esso anche gli abitanti sono morti.

Nella telenovela si sono susseguiti numerosi personaggi, alcuni abbiamo avuto il piacere di seguirli dalla prima alla dodicesima stagione, altri sono arrivati a metà percorso e altri ancora sono usciti prima della fine. Vi ricordate di Antolina Ramos? E’ la giovane che dopo essere arrivata a Puente Viejo insieme ad Isaac cerca di conquistarlo. Quando però si scopre che Elsa, l’amata del falegname è viva tutto cambia e la Ramos cercherà di fare di tutto per evitare che i due ritornino insieme anche a costo di mentire e di fare atti violenti.

L’attrice che ha interpretato Antolina non è proprio come l’abbiamo vista ne Il Segreto: come lo sappiamo? Siamo andati a curiosare sul suo profilo instagram, ecco una sua foto social.

E’ Antolina Ramos ne Il Segreto: ecco com’è l’attrice, molto diversa dal suo personaggio

Antolina Ramos è un personaggio de Il Segreto; arriva a Puente Viejo insieme a Isaac. Lei lavorava presso la famiglia Laguna ed è cresciuta insieme ad Elsa, la fidanzata dell’uomo. Nel giorno del matrimonio dei due ci fu un massacro, credendo morta Elsa, e con il timore che potesse accadere ancora altro, Antolina fugge con il falegname.

Abbiamo visto poi che i colpi di scena non mancano con l’arrivo di Elsa, l’amore tra questa e Isaac, il comportamento di Antolina che cercherà di fare ogni cosa pur di stare con l’uomo. Quest’ultimo personaggio citato è stato interpretato dall’attrice Maria Lima: a distanza di qualche anno, com’è oggi?

In questo scatto social non sembra essere uguale ad Antolina, in molti sicuramente non l’avrebbero riconosciuta. L’attrice ha uno sguardo molto profondo ed è bellissima, lo era naturalmente anche nella soap opera ma nella realtà appare molto diversa. A voi è piaciuta la sua interpretazione?