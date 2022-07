GF Vip, l’ex concorrente ha fatto sapere che non si sposa più, la decisione è stata rivelata in un’intervista.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto un successo incredibile tenendo incollati davanti alla tv milioni di spettatori. Tant’è che poi c’è stata anche la decisione di prolungare la permanenza dei concorrenti, segnando così un record, è stata l’edizione vip più lunga, conclusasi il 14 marzo con la vittoria di Jessica Selassié.

I protagonisti di questa edizione sono stati tantissimi, in sei mesi abbiamo visto molti ingressi, anche quando mancavano poche settimane dalla fine c’è stata l’entrata per esempio di Antonio Medugno o Gianluca Costantino. Poi ci sono quei concorrenti che per sei mesi ci hanno accompagnato, da settembre fino alla fine, come per esempio la vincitrice, Davide Silvestri, Lulù Selassié mentre qualcuno è stato eliminato proprio ad un passo dalla finale.

Proprio un ex’concorrente all’interno della casa aveva parlato di matrimonio con il suo compagno. Matrimonio che a quanto pare non ci sarà, così come comunicato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

GF Vip, drastica decisione: l’ex concorrente comunica che non si sposa più

Nella casa del Gf Vip aveva parlato più volte del grande amore per il suo compagno, parlando anche di un possibile matrimonio. Qualche anno fa l’avevamo vista in un’altra trasmissione, questa volta proprio insieme a lui, per affrontare i problemi di coppia. Ricorderete Manila Nazzaro insieme a Lorenzo Amoruso a Temptation Island, dove alla fine uscirono insieme più innamorati che mai.

Ed anche nella casa abbiamo potuto scoprire questo grande amore, tanto che una volta Lorenzo le fece una sorpresa facendo sognare il pubblico. Bene, il punto è che come vi abbiamo detto, Manila in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha rivelato che questo matrimonio non ci sarà.

Che cosa è successo? Nulla di grave sia chiaro, i due sono sempre innamorati ma a quanto pare adesso le priorità sono altre. L’ex concorrente ha riferito: “Non ci giriamo intorno, non è aria. Non è il momento ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno”. Ha aggiunto che se il matrimonio verrà, verrà.