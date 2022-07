“Gettavo via il denaro”: la famosa cantante racconta di non avere soldi da parte

La famosa cantante racconta apertamente di non avere soldi da parte: “Gettavo via il denaro”.

Una confessione arrivata tempo fa, dove in un’intervista rilasciata a Il corriere della sera la cantante ha fatto sapere di non avere messo soldi da parte nella sua lunga carriera. Ha spiegato che li ha persi tutti e che se come dicono avesse avuto davvero 118 milioni di euro, sicuramente non sarebbe qui, ma a nuotare in un’isola del Pacifico.

Non solo, ha anche aggiunto che la ‘fregavano’ e che spesso non riceveva l’intera somma concordata a fine tournée: “Un po’ perchè mi fregavano, a fine tournée talora mi davano solo una parte di quello che mi spettava, sapevano che non avrei controllato”. Spiega che nelle sue scelte era sempre da sola e quel senso di solitudine l’ha portata a gettare via il denaro.

Ornella Vanoni ha confessato ciò in un’intervista a Il corriere della sera in cui partendo dal docufilm Senza Fine, presentato poi alla mostra di Venezia, ha toccato vari aspetti della sua vita, come la carriera e aneddoti inediti. Ed è proprio nel corso di questa chiacchierata che ha svelato di non aver messo soldi da parte e che per un senso di solitudine, dato che era sempre sola nelle scelte, gettava via il denaro.

“Gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo poi vedevo che nessuno mi veniva a trovare, nemmeno mio figlio e allora la rivendevo, magari a metà prezzo”, aveva raccontato. A quanto pare, come svela, quello che si dice in giro sul fatto che abbia 118 milioni di euro, non è assolutamente vero perchè altrimenti, come aveva detto: “Sarei a nuotare in un’isola del Pacifico”. Scelte azzardate, come comprare una casa e poi rivenderla a metà, e la poca attenzione, hanno portato a questo, a non avere denaro da parte.