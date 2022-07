L’ha conosciuto un anno fa e adesso si sono sposati: l’attrice ha detto sì

L’ha conosciuto un anno fa e adesso si sono sposati: l’attrice e il suo compagno sono convolati a nozze.

Si sono conosciuti un anno fa per le strade di New York in un incontro dettato dal caso e nelle ultime ore è arrivata la notizia del matrimonio. L’attrice si è sposata con il famoso produttore, dopo il sì hanno festeggiato in un locale jazz e poi c’è stata una festa in un bar.

Nulla di sfarzoso, sembrerebbe! A quanto pare non era questa la prima scelta, infatti la coppia voleva festeggiare le nozze in Italia, e nell’intervista a Vogue dove ha raccontato i dettagli ha svelato il motivo: “Inizialmente volevamo sposarci in Italia perchè volevo bere vino italiano per tre giorni“, ha detto l’attrice, spiegando che è stata fatta poi una scelta di comodità. Ma ecco, chi è l’attrice che è convolta a nozze? La conosciamo molto bene.

Si sono conosciuti un anno fa e adesso si sono sposati: lieto evento per l’attrice

E’ un periodo in un cui abbiamo assistito alla coronazione di molti amori con la celebrazione del matrimonio, da Briteny Spears o di Kourtney Kardahsian. E adesso è arrivato il momento anche dell’attrice. Dopo un anno di fidanzamento la coppia ha deciso di convolare a nozze e l’ha fatto in modo diverso da come i fan potrebbero aspettarsi. Infatti la cerimonia è avvenuta in un locale e i festeggiamenti sono proseguiti in un bar tra cheeseburger e musica.

Lei è un’attrice famosissima, ed è la star del remake cinematografico Baywatch, parliamo naturalmente di Alexandra Daddario. L’attrice ha sposato il produttore Andrew Form, conosciuto per le strade di New York un anno fa. E’ stata proprio Alexandra ad aver raccontato i dettagli del matrimonio a Vogue. Ha confessato che inizialmente volevano sposarsi in Italia e gustare il vino italiano per tre giorni ma per una questione di comodità hanno optato per un locale a New Orleans, in un posto dove solitamente ci sono concerti jazz.

L’attrice ha mostrato grande entusiasmo nella scelta del luogo, tant’è che nell’intervista ha svelato che ad entrambi è piaciuto molto soprattutto per il fatto di essere così antico: “Volevamo che fosse all’insegna della musica, del bere e dell’autentica New Orleans”. Oggi sono marito e moglie dopo l’incontro avvenuto un anno fa.

Nella medesima intervista ha anche raccontato alcuni particolari dell’incontro, avvenuto nel centro di New York, in piena pandemia, e naturalmente il posto non era così trafficato date le restrizioni. Ma cosa accadde? All’improvviso il produttore si girò e la salutò, ed entrambi risero del fatto di star in mezza a così poca gente. Dopo questo incontro c’è stata una cena e nell’agosto del 2021 si sono fidanzati.