Guardate oggi Annjeanette dopo Vite al Limite: clamoroso, è davvero irriconoscibile!

Dopo Vite al Limite Annjeanette è davvero irriconoscibile: guardatela qui, è davvero clamoroso! Farete difficoltà a credere che sia lei.

Seppure siano davvero tantissimi i pazienti che si sono alternati nello studio del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, in tantissimi non possono fare a meno di ricordarsi la storia di Annjeanette. Con un peso superiore ai 300 kg, la ventinovenne ha chiesto aiuto al chirurgo perché non poteva più continuare a vivere in quel modo.

Come ha fatto Annjeanette ad arrivare a pesare così tanto? Purtroppo, la spiegazione è solo una: il suo passato! Così come la storia di Larry, anche quella della giovane Whaley era stata condizionata da un drammatico lutto. Alle telecamere del programma, infatti, ha raccontato di avere avuto solo 8 anni quando ha perso sua madre. E di aver iniziato a sfogare la sua rabbia nel cibo dopo quel momento. È proprio in seguito alla scomparsa della sua genitrici, infatti, che la giovane Annjeanette ha iniziato a mangiare tantissimo fino a raggiungere dei livelli esagerati. Com’è stato il suo percorso? Anche il suo – così come quello di Marissa – ha avuto parecchi alti e bassi. Il risultato, però, ottenuto è stato impressionante: com’è oggi?

Com’è diventata Annjeanette oggi dopo Vite al Limite? Guardatela: è irriconoscibile!

Il percorso di Annjeanette a Vite al Limite, come dicevamo, non è iniziato nei migliori dei modi. Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, la giovane donna tardava ad ottenere dei risultati abbastanza validi. Grazie alla sua forte voglia di rinascita, però, è riuscita a sorprendere il dottor Nowzaradan e se stessa, raggiungendo un traguardo finale davvero impressionante. Com’è diventata oggi? L’abbiamo rintracciata su Facebook e siamo rimasti davvero felici nel constatare il suo ulteriore dimagrimento.

Oltre ad essere rimasti davvero felici nel vedere che la sua storia d’amore procede a gonfie vele, non abbiamo potuto fare a meno di notare come Annjeanette stia continuando a dimagrire. Non sappiamo quanti chili abbia perso ancora, ma il suo cambiamento fisico è davvero notevole. Guardate un po’ qui:

Immaginiamo che anche voi siete rimasti a bocca aperta nel vederla, ma questo non fa altro che confermare quanto la voglia di iniziare una nuova vita sia stata davvero immensa.