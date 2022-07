Maria De Filippi non si aspettava nulla del genere: brutto colpo per lei

Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con una notizia a cui non è affatto abituata: quanto accaduto è proprio un brutto colpo per lei.

Regina assoluta dei dati auditel, Maria De Filippi è abituata a vincere quasi contro ogni concorrente. Durante l’anno, la vediamo trionfare praticamente sempre con i suoi longevi ed seguitissimi programmi tv. Che sia Uomini e Donne, C’è posta per te, Tu si que vales o altro, la moglie di Maurizio Costanzo centra l’obiettivo sempre…o quasi?

L’estate è arrivata da un po’ e i palinsesti televisivi sono stati rivoluzionati in attesa di ricominciare a settembre: stop quindi alle trasmissioni che ci tengono compagnia dall’autunno alla primavera; al massimo, i più ‘nostalgici’ devono accontentarsi per lo più di repliche. Soprattutto per quanto riguarda il sabato sera, in questo periodo Rai e Mediaset sfoderano l loro ‘armi migliori’, vale a dire gli show che hanno riscosso più successo nei mesi scorsi.

Ovviamente, tra questi il Biscione può contare sui prodotti ‘mariani’ e allora lo scorso sabato 2 luglio ha schierato la replica di Tu si que vales, il talent ideato da Maria De Filippi e Gerry Scotti nel quale loro rivestono il ruolo di giudici insieme a Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

Dalla prima puntata del 2014 conduce Belen Rodriguez e dal 2017 accanto a lei ci sono Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Invece su Rai Uno è stata tramessa la replica del Tributo de Il Volo ad Ennio Morricone.

Maria De Filippi, questa non ci voleva: brutto colpo, difficile crederci

La serata in onore del grande maestro compositore è stata realizzata all’Arena di Verona l’anno scorso e la rete ammiraglia della tv di Stato ha voluto riproporla per il primo sabato di questo mese di luglio.

Scelta azzeccata a quanto pare, perché il trio dei giovani tenori ha tenuto incollati alla tv ben 2.8 milioni di telespettatori con uno share del 23.2%! E Maria? Per lei c’è stato un colpo di scena: la bionda conduttrice con Tu si que vales, è riuscita a raggiungere appena 1.5 milioni di spettatori con uno share del 15.9%.

Vi sareste mai aspettati che accadesse?