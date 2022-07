Ricordate il personaggio di Alya in Bitter Sweet? Non avete mai visto l’attrice così

Ricordate il personaggio di Alya in Bitter Sweet? Ecco com’è cambiata l’attrice in questi anni.

Bitter Sweet-Ingredienti d’amore è una serie televisiva turca andata in onda dal giugno al settembre del 2019. La protagonista della storia è Nazli, una giovane cuoca che studia all’università; per mantenere la casa dove vive insieme a sua sorella Asuman e alla sua amica cerca lavoro e lo trova presso la casa del Signor Ferit Aslan.

Comincia a lavorare come cuoca personale ma proprio in quella casa nasce l’amore tra i due. La loro storia sarà affiancata da altri personaggi. In particolare l’uomo dovrà fare i conti anche con suo fratello Deniz, innamorato della cuoca. Deniz è fidanzato con Alya, la quale comprende che l’allontanamento del ragazzo è dovuto all’interesse per Nazli.

Alya ad un certo punto assume un atteggiamento ostile, inventa bugie ed è molto astiosa. L’attrice che l’ha portata in scena è riuscita ad interpretarla in maniera impeccabile, trasmettendo tutti i sentimenti provati. Grazie a Bitter Sweet è diventata particolarmente nota e di conseguenza anche sui social è molto seguita: vi mostriamo com’è oggi a distanza di alcuni anni.

Ricordate Alya in Bitter Sweet? Ecco com’è l’attrice che l’ha interpretata

All’inizio di Bitter Sweet conosciamo Alya come la fidanzata di Deniz, fratello di Ferit Aslan. Quando Deniz inizia a provare un interesse nei confronti di Nazli, si allontana dalla sua fidanzata fino al punto di lasciarla.

La giovane però cercherà di fare ogni cosa pur di conquistarlo. L’attrice che ha interpretato la cantante, perchè ricordiamo nella serie Alya era un’artista, è diventata particolarmente nota grazie a questo personaggio tant’è che anche sui social oggi è molto seguita. Spulciando sul suo canale instagram abbiamo notato tutte le foto condivise, belle e particolari, in posti magici e spettacolari. Ecco una foto attuale di Turku Turan:

Oggi l’interprete di Alya non sembra così diversa. Ha cambiato look, porta i capelli più lunghi e un make up differente. L’attrice è molto bella, lo era nella serie tv e lo è anche nella realtà, non trovate? Classe 1985,Turku è nata a Bodrum. Prima di recitare in Bitter Sweet era già nota perchè aveva già recitato in un famoso film.