Paolo Bonolis oltre il suo lavoro in tv: “L’ho fatto per anni”, di cosa si tratta

Paolo Bonolis, cos’ha fatto oltre al suo lavoro in tv: è il conduttore a raccontarlo a tutti.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Da pochissimo si sono conclusi i programmi mediaset che lo vedono in qualità di presentatore ma il pubblico è già pronto per farsi travolgere dal divertimento che un format, per esempio come Avanti un altro, sa dare.

Ebbene, sicuramente dalle nuove stagioni dobbiamo aspettarci tante altre grandi novità, come solitamente succede. Proprio nel programma appena citato ci sarà una sorpresa. Infatti, se ancora non lo sapete, Sara Croce, la bonas del format, non sarà presente nella prossima edizione. La giovane ha spiegato tramite un post social che la sua esperienza si era conclusa, ringraziando tutti coloro che l’hanno affiancata in questi anni.

Quello che è certo è che vedremo Paolo Bonolis e Luca Laurenti lì, in quel posto che per noi rappresenta casa come anche per loro. Di Bonolis si conosce abbastanza, della sua carriera, della sua vita privata, dato che è noto e soprattutto molto amato, ma forse non tutti sanno che per anni oltre al suo lavoro ha fatto anche altro.

Paolo Bonolis, lo ha svolto oltre al suo lavoro: il conduttore lo ha fatto per anni

Dalle prossime stagioni dei programmi condotti da Paolo Bonolis dobbiamo aspettarci, come siamo soliti, tante belle novità. I suoi format non sono mai banali e l’originalità non manca mai.

Bonolis è uno dei conduttori più amati, da anni svolge questo mestiere e lo fa in maniera impeccabile. A quanto pare però, nella sua carriera ha fatto anche altro ed è stato proprio lui a svelarlo in un’intervista rilasciata a Giorgio Panariello nel programma Lui e peggio di Me, risalente al febbraio del 2021. Ma che cosa ha fatto il conduttore?

Come racconta, per tanti anni è stato un istruttore subacqueo: “L’ho fatto per tanti anni, mi sono divertito molto. E’ una sensazione molto bella quella di immergerti, sei sospeso, è quasi come un esercizio yoga”, ha spiegato. A quanto pare, Bonolis per diversi anni ha svolto questo mestiere e come dice, si è divertito molto.