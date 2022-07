È Kiros in Un altro domani: l’attore ha rivoluzionato il suo look, è irriconoscibile

È Kiros nella soap opera spagnola Un altro domani: vedere questo scatto dell’attore vi stupirà, è irriconoscibile fuori dal set.

Come ogni soap che si rispetti, anche le storie d’amore di Un altro domani sono ricche di ostacoli. In particolare quella tra Carmen e Kiros, i protagonisti della trama ambientata nella Guinea degli anni Cinquanta.

Lei è la figlia dello spietato proprietario della fabbrica dove lui lavora: inutile dire che è davvero difficile per loro pensare di stare insieme. In attesa di scoprire cosa accadrà e come si evolverà il loro rapporto, c’è una curiosità che riguarda proprio il giovane Kiros. O meglio, l’attore che gli presta il volto: sapete che ha cambiato completamente look? Resterete di stucco.

In Un altro domani interpreta Kiros: eccolo fuori dal set, sembra un’altra persona

Un altro domani conquista il pubblico di Canale 5 puntata dopo puntata. Scelta da Mediaset come ‘sostituto’ di Uomini e Donne nei mesi estivi, la soap spagnola ha convinto i telespettatori, che seguono con passione le avventure di Julia e della nonna Carmen. Due storie parallele, sviluppate su due archi temporali diversi, ma i destini di nonna e nipote sono più intrecciati che mai.

Nel cuore di Carmen Villanueva, è chiaro sin dalle prime puntate, c’è il giovane Kiros. Un amore impossibile: lui, di colore, è visto di cattivo occhio dalla comunità bianca residente in Guinea. Come potrà Carmen viversi questo amore? Staremo a vedere! Nel frattempo vi mostriamo una foto di ‘Kiros’ che vi sconvolgerà.

Ad interpretare il giovane operaio è l’attore di origini brasiliane Ivan Mendes, protagonista di diverse serie di successo in Spagna. Curiosi di vedere il suo attuale look? Il suo aspetto è ben diverso da quello di Kiros, date un’occhiata:

Ebbene sì, l’attore ha detto addio al taglio corto sfoggiando delle treccine afro di media lunghezza. Un look decisamente rivoluzionato: quasi non sembra Kiros! E voi, state seguendo le nuove puntate di Un altro domani? Sono in arrivo emozionanti colpi di scena nei prossimi episodi.