“Non ci vedrete più nella stessa casa”: la coppia nata in tv annuncia la rottura

Si sono lasciati: la coppia nata qualche anno fa in tv si è detta addio ed è proprio l’ex volto di Canale 5 ad annunciarlo pubblicamente.

La tv li ha fatti incontrare qualche anno fa e da allora non si erano più lasciati. Fino all’annuncio di lei, che con una storia su Instagram ha comunicato la verità ai fan che con affetto li hanno seguiti fin dagli albori della loro storia. “Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine”, scrive l’ex volto di uno dei programmi Mediaset di maggior successo.

Una vera doccia fredda per il pubblico che in loro aveva sempre visto una coppia destinata a durare, ma che da un po’ aveva smesso di apparire in foto insieme facendo sospettare che qualcosa non stesse filando per il verso giusto. In verità, i due hanno sempre cercato di mantenere una certa riservatezza e di vivere la loro storia in maniera più privata possibile, ma stavolta è stato necessario chiarire una volta per tutte come stanno davvero le cose.

Come già anticipato, è stata lei a dare la notizia della rottura tramite i social e rivelando anche le ragioni di una decisione tanto drastica. “Non ci vedrete più nella stessa casa”, si legge nell’Ig story pubblicata ieri 5 luglio che ha lasciato tutti di stucco. Andiamo a scoprire quindi di chi si tratta, ma vi assicuriamo che farete fatica a crederci!

E’ finita! L’amatissima coppia nata in tv si è detta addio

I due amatissimi ex volti di Canale 5 che hanno deciso di mettere la parola fine al loro fidanzamento sono stati protagonisti di una degli amori più belli nell’intera storia di Uomini e Donne. Hanno partecipato al celebre dating show nella stagione 2016/2017 facendosi apprezzare dal pubblico per la loro semplicità.

Usciti dal programma, hanno preso parte a Temptation Island superando anche quella prova. La maggior parte di voi avrà certamente capito che parliamo di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi: proprio così, dopo sei anni insieme, tra lo stupore generale, arriva questa bruttissima notizia. “Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione”, scrive Camilla su Instagram.

La ragazza, ovviamente, non sta attraversano un momento facile: “Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”, dice aggiungendo di non voler parlarne ulteriormente nel rispetto della privacy che lei e Riccardo hanno sempre cercato di proteggere. Per ora Gismondi non è intervenuto sulla questione e magari non lo farà neanche in seguito, o forse sì, chi può dirlo.

Vi sareste mai aspettati un colpo di scena del genere? Anche a voi Riccardo e Camilla piacevano tantissimo insieme?