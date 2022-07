Dimenticate Zoe Buckingham così: la star di Beautiful ha completamente rivoluzionato il suo look, l’attrice è irriconoscibile.

Protagonista assoluta di Beautiful, Zoe Buckingham è sempre più centrale nella trama della soap opera. Approdata nel cast nel 2018, la ragazza è entrata alla Forrester Creations e, al momento, sta vivendo una situazione estremamente delicata con Carter.

Nelle puntate in onda in Italia, Zoe sta facendo di tutto per riconquistare il cuore dell’avvocato che, però, nel frattempo sta vivendo una relazione passionale con Quinn. In attesa di scoprire cosa accadrà, concentriamoci sull’attrice che presta il volto alla giovane Buckingham. Si tratta di Kiara Barnes, attrice, cantante e modella statunitense, classe 1995. Se vi dicessimo che la star ha completamente cambiato look rispetto a quello con cui si è mostrata nella soap? Stenterete a riconoscerla in questo scatto.

In Beautiful interpreta Zoe: oggi l’attrice ha completamente cambiato look

È scoppiata la passione tra Carter Walton e Quinn Fuller! La moglie di Eric, frustrata per le poche attenzioni ricevute dal marito, si è lasciata andare tra le braccia del legale, anche lui deluso da Zoe. Cosa accadrà quando la loro relazione segreta spunterà fuori? I colpi di scena saranno tantissimi. Soprattutto perché venire a conoscenza del tradimento sarà proprio una della nemiche giurate della Fuller: la vendetta sarà servita? In attesa di scoprire tutto, vi mostriamo uno scatto che vi lascerà di stucco.

Dando un’occhiata al seguitissimo profilo di Kiara Barnes, l’attrice che interpreta Zoe, scoprirete che già da molto tempo ha letteralmente rivoluzionato il suo aspetto. Sul set di Beautiful, l’attrice si è mostrata con una chioma molto lunga, quasi sempre riccia o con onde morbide. Ebbene, dite addio ai capelli di Zoe! La star ha deciso di darci un taglio netto e, oggi, sfoggia un look totalmente diverso. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, una trasformazione ‘shock’ quella dell’attrice, che ha optato per un taglio cortissimo: i telespettatori di Beautiful noteranno che somiglia proprio al look scelto dalla sorella di Zoe, Paris Buckingham. Una cosa è certa: in qualsiasi versione, Kiara è semplicemente incantevole. La state seguendo nelle nuove puntate di Beautiful?

Beautiful anticipazioni: Zoe Buckingham lascia la soap

E, a proposito di Zoe, c’è una notizia non proprio piacevole per i fan della giovane stilista. In Italia, Zoe è ancora in scena, ma non è lo stesso in America: l’attrice ha lasciato la soap per dedicarsi ad altri impegni lavorativi. Per questo motivo, gli sceneggiatori di Beautiful faranno partire Zoe da Los Angeles dopo la scoperta del tradimento di Carter. Sarà un addio definitivo? Nella soap opera americana, si sa, i ritorni in scena, anche dopo anni, non mancano mai. Non ci resta che attendere!